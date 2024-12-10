Роберт Де Ниро и Бен Стиллер снимутся в новом фильме из серии «Знакомство с родителями»

Комедийная франшиза «Знакомство с родителями» получит еще один фильм под названием «Маленькие Факеры». В нем к своим ролям вернутся Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Тери Поло и Блайт Даннер, сообщил Deadline.

Картина уже находится в разработке у студии Universal Pictures. Ее сюжет держится в секрете. Сценарий напишет Джон Гамбург, работавший над предыдущими тремя фильмами серии и спродюсировавший последний из них.

Кто выступит режиссером проекта, пока неизвестно. Продюсерами ленты будут Джейн Розенталь из Tribeca Productions и Де Ниро, а также Джей Роач из Delirious Media. Роач срежиссировал оригинальное «Знакомство с родителями» и его сиквел.

Над фильмом в качестве продюсеров также поработают Стиллер и Джон Лешер из Red Hour Films, а также Мэтт Райлли и Жаклин Гаррелл из Universal.

«Знакомство с родителями» вышел на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грэга с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грэга перед свадьбой пары.