В Германии супруги Сюзанна и Томас Джеромин установили мировой рекорд по количеству установленных дома рождественских елей. Пара нарядила к празднику 605 деревьев, сообщил Reuters.

Чтобы украсить такое количество деревьев, Джероминам понадобилось 120 тысяч елочных украшений и 50 тысяч лампочек. Каждую ель пара задекорировала по-особенному: их дизайн не повторяется.

Ели вместе с тысячами рождественских фигурок заполонили весь дом супругов, расположенный в городе Ринтельне. Праздничные деревья появились в гостиной, на кухне, в ванной комнате и даже в туалете Джероминов, но не в комнате их дочери.

Кому‑то установка такого количества елей показалась бы утомительной, но Томасу Джеромину процесс подготовки к любимому празднику кажется «расслабляющим». «Это просто потрясающе. Думаю, это здорово, когда все эти вещи стоят здесь, сверкают и блестят», — поделился он.