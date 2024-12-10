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Пропавший кот Марти из Петербурга вернулся домой спустя 10 дней

Сегодня в 22:12
Фото: читательница "Фонтанки"

В Петербурге кот Марти, которого искали почти 10 дней, вернулся домой. Об этом сообщает «Фонтанка».

30 ноября рыжий кот-британец выскользнул из квартиры на Парфеновской улице. На лестничной площадке, как показали камеры видеонаблюдения, его подобрала неизвестная девушка. По словам очевидцев, она вела себя странно ― «каталась и блуждала 2,5 часа по этажам».

Незнакомка унесла кота из парадной и села с ним автобус. «Девушка действительно зашла на остановке с отчаянно вырывающимся рыжим британцем. Она оставила кота в автобусе и вышла, другая пассажирка увидела бедное животное и забрала с собой», ― рассказали неделю назад в Автобусном парке № 1.

Хозяева узнали, что кота забрала девушка, которая живет на Лермонтовском проспекте или улице Декабристов. В этом районе стали расклеивать листовки о пропаже Марти, аналогичные объявления показывали и в автобусах. К поискам присоединились местные жители и волонтеры.

Наконец в воскресенье вечером с хозяевами связалась спасительница четвероногого ― руководительница школы хореографии по имени Анна. Девушка сказала, что кот живет у нее уже неделю и прислала фотографию питомца.

«30 ноября Анна возвращалась с работы и услышала, как кондуктор в автобусе начал бурно обсуждать ситуацию с котом. Женщина кричала: „Заберите кота, заберите!“ Она приняла решение спасти животное, и втроем они посадили его в сумку», ― рассказала хозяйка кота Альбина.

Марти три дня не ел, не пил и прятался. А когда начал выходить из укрытий, продолжал шипеть. «Он немного похудел от стресса, сейчас как селедка, но спокоен и уже ест», ― поделилась Альбина.

Анна, спасшая Марти, не видела объявлений о его пропаже, но подозревала, что кота ищут. Ее догадки подтвердились, когда она рассказала историю своей семилетней ученице, а та заметила объявление во время прогулки с матерью.

От вознаграждения за спасения кота Анна отказалась, сказав, что просто хочет вернуть его хозяевам. Оказалось, у нее была кошка, которая весной умерла от болезни ― поэтому женщина не смогла пройти мимо потерявшегося Марти.

Хозяева питомца сперва хотели подать заявление на его похитительницу, но потом простили ее. По их словам, они узнали, что «девушка не совсем здорова».

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