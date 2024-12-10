Пропавший кот Марти из Петербурга вернулся домой спустя 10 дней

В Петербурге кот Марти, которого искали почти 10 дней, вернулся домой. Об этом сообщает «Фонтанка».

30 ноября рыжий кот-британец выскользнул из квартиры на Парфеновской улице. На лестничной площадке, как показали камеры видеонаблюдения, его подобрала неизвестная девушка. По словам очевидцев, она вела себя странно ― «каталась и блуждала 2,5 часа по этажам».

Незнакомка унесла кота из парадной и села с ним автобус. «Девушка действительно зашла на остановке с отчаянно вырывающимся рыжим британцем. Она оставила кота в автобусе и вышла, другая пассажирка увидела бедное животное и забрала с собой», ― рассказали неделю назад в Автобусном парке № 1.

Хозяева узнали, что кота забрала девушка, которая живет на Лермонтовском проспекте или улице Декабристов. В этом районе стали расклеивать листовки о пропаже Марти, аналогичные объявления показывали и в автобусах. К поискам присоединились местные жители и волонтеры.

Наконец в воскресенье вечером с хозяевами связалась спасительница четвероногого ― руководительница школы хореографии по имени Анна. Девушка сказала, что кот живет у нее уже неделю и прислала фотографию питомца.

«30 ноября Анна возвращалась с работы и услышала, как кондуктор в автобусе начал бурно обсуждать ситуацию с котом. Женщина кричала: „Заберите кота, заберите!“ Она приняла решение спасти животное, и втроем они посадили его в сумку», ― рассказала хозяйка кота Альбина.

Марти три дня не ел, не пил и прятался. А когда начал выходить из укрытий, продолжал шипеть. «Он немного похудел от стресса, сейчас как селедка, но спокоен и уже ест», ― поделилась Альбина.

Анна, спасшая Марти, не видела объявлений о его пропаже, но подозревала, что кота ищут. Ее догадки подтвердились, когда она рассказала историю своей семилетней ученице, а та заметила объявление во время прогулки с матерью.

От вознаграждения за спасения кота Анна отказалась, сказав, что просто хочет вернуть его хозяевам. Оказалось, у нее была кошка, которая весной умерла от болезни ― поэтому женщина не смогла пройти мимо потерявшегося Марти.