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В России отложили на неизвестный срок прокат фильма «Дева Мария: Мать Христа» с Энтони Хопкинсом

Сегодня в 22:20
Кадр: Aloe Entertainment

Фильм «Дева Мария: Мать Христа», в котором снялся двукратный лауреат «Оскара» Энтони Хопкинс, не выйдет в российский кинопрокат 12 декабря, как было запланировано. Об этом сообщил «Интерфакс».

Историческая драма, рассказывающая о детстве и юности Богородицы, «временно покидает график релизов», заявили дистрибуторы картины. По какой причины премьеру ленты отложили, неизвестно.

Выход «Дева Мария: Мать Христа» анонсировали в конце ноября. Тогда в сети появился русскоязычный трейлер фильма — «Афиша Daily» писала о релизе англоязычного ролика.

Картина появилась 6 декабря на стриминговом сервисе Netflix. Центральную роль в ленте исполнила израильская актриса Ноа Коэн, ранее снимавшаяся в сериалах «8200» и «Бесконечность». Супруга Марии Иосифа сыграл Идо Тако, известный по «Черному пространству».

Энтони Хопкинс, звезда «Молчания ягнят» и «Отца», предстал в ленте в образе царя Ирода. В актерский состав ленты также вошли Сьюзан Браун, Хилла Видор, Стефани Нур, Гудмундур Торвальдссон, Ори Пфеффер, Эймон Фаррен и Мили Авитал.

Режиссером картины выступил Ди Джей Карузо, постановщик «Я — четвертый» и «На крючке». Сценарий написал Тимоти Майкл Хейес. Продюсерами стали Мэри Алоэ, Аманда Кук, Джошуа Харрис, Джиллиан Хормел, Ханна Лидер.

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