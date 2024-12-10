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Чемпионат Испании по игре скрэббл выиграл новозеландец, не говорящий по-испански

Сегодня в 21:45
Фото: Jonathan Brady/PA Images/Getty Images

Чемпионат Испании по настольной игре скрэббл, известной в России также как «Эрудит» и «Словодел», выиграл новозеландец Найджел Ричардс, который не владеет испанским языком. Об этом рассказала The Guardian.

Ричардса считают, возможно, лучшим игроков в скрэббл всех времен. Он выигрывал национальные турниры в различных англоязычных странах, а также стал чемпионом Франции в 2015 и 2018 году.

По-французски Ричардс не говорит, так же как и по-испански. В обоих случаях он победил, попросту выучив все слова из словаря. Мужчине помогла невероятная фотографическая память и математические способности.

В испанских СМИ триумф новозеландца на чемпионате страны назвали «невероятным унижением» и «вершиной абсурда». Однако соперники Ричардса не удивились его победе: мужчина давно стал легендой в мире скрэббла.

«Это человек с очень особенными, немыслимыми способностями, он одаренный парень. Мы говорим о новозеландце, который выиграл несколько чемпионатов на английском языке — по крайней мере пять», — напомнил Бенхамин Олайсола, занявший на соревнованиях второе место.

Найджел Ричардс играет в скрэббл уже три десятилетия. Один из соперников новозеландца, камерунец Эрик Сальвадор Чуйо, признался, что одно имя Ричардса «заставляет содрогнуться».

«Он феномен. Я часто говорю, что он мог бы стать хорошей темой докторской диссертации для студентов-медиков, потому что непостижимо, как кто‑то может обладать таким объемом памяти на языке, на котором не говорит», — сказал Чуйо, сам имеющий титул чемпиона мира в скрэббле.

Он подчеркнул, что, «когда Найджел Ричардс садится за стол, все теряют нервы, даже самые большие чемпионы». «Играть против Найджела Ричардса — это как играть против компьютера», — поделился игрок.

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