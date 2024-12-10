Марк Эйдельштейн попал в список самых стильных людей от NYT

Издание The New York Times опубликовало список из 63 самых стильных людей 2024 года. В него вошел российский актер Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в фильме Шона Бейкера «Анора».

«Те, кто не знает актера как восходящую звезду „Аноры“, возможно, знают его по другому отличительному признаку: его называют русским Тимоти Шаламе», ― написало издание.

Среди знаменитостей в список также попали Ариана Гранде, Чаппелл Рон, Дэниэл Крейг, Деми Мур, Charli XCX, Кристина Эпплгейт, Бейонсе, Tyler, the Creator, Адель и Зендая. Есть в списке и спортсмены ― южнокорейская стрелок Ким Е Джи, американский гимнаст Стивен Недорозик, отец и сын баскетболисты Леброн и Бронни Джеймс.

Несмотря на название рейтинга, в него включили не только людей, но и животных и даже неодушевленные объекты. Примеры тому ― карликовая бегемотиха Му Денг, талисман баскетбольной команды New York Liberty слоненок Элли и река Сена.

Имена в списке расположены в произвольном порядке. Редактор моды NYT Энтони Роттуно отметил, что каждый человек или персонаж, попавший в рейтинг «заставил нас смотреть, думать и говорить об одежде, которую мы носим, о том, как мы живем, или о подходах, которые мы применяем к личному стилю и самовыражению».