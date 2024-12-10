Аэропорт Домодедово предложил провожать опаздывающих пассажиров на посадку за дополнительную плату

Аэропорт Домодедово предложил новую услугу для опаздывающих пассажиров. За отдельную плату их предлагают сопровождать до выхода на посадку: путешественников обещают избавить от необходимости стоять в очередях.

Персональный сопровождающий за 7500 рублей поможет успеть на рейс, донесет багаж до стоек регистрации и покажет самый короткий путь от входа в аэропорт и до самолета. Услугу можно заказать на сайте аэропорта.

Воспользоваться предложением разрешают не позднее чем за час до времени вылета, если регистрация на рейс заканчивается за 40 минут, или не позднее чем за 80 минут, если регистрация завершается за час до отправления.

Путешественникам при этом необходимо прибыть в аэропорт за 15 минут до окончания регистрации. Если они летят без багажа и зарегистрировались на рейс онлайн, то приехать в Домодедово можно за 40 минут до вылета внутреннего рейса или за 60 минут до вылета по международным направлениям.

Услугу не окажут клиентам, которые путешествуют с животными или имеют оружие в багаже. Также в сопровождении откажут туристам, в ручной клади которых будут предметы, требующие декларирования или запрещенные к провозу на борту.