Российская модель Наталия Булычева снялась для обложки немецкого Harper’s Bazaar

Российская модель Наталия Булычева снялась для обложки январского выпуска журнала Harper’s Bazaar Germany. Издание уже вышло в продажу, а его изображения появились в соцсетях.

Обложку создал фотограф Риган Кэмерон, неоднократно сотрудничавший с Harper’s Bazaar и другими модными СМИ. Ранее он снимал актрису Кейт Бланшетт для обложки Vogue и легендарную модель Кристи Тарлингтон — для Elle.

Булычева снялась в вышитом стразами мини-платье с кружевом и с ярким макияжем. Над ее образом работали парикмахер Гонн Киносита, сотрудничающий с Эммой Робертс и Николь Шерзингер, и визажистка Шарлотта Уиллер.

На своей странице в инстаграме* модель также поделилась альтернативными вариантами обложки. На них Булычева предстала в двух других образах — в длинном зеленом платье и расшитом бусинами темном свитере.

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В выпуск журнала войдут интервью с бразильской супермоделью Жизель Бюндхен, обзор круизных коллекций модных брендов, материалы о дизайне интерьера и гороскоп на 2025 год.

Наталия Булычева — уроженка Москвы. В прошлом она занималась художественной гимнастикой, в том числе под руководством Ирины Винер, и входила в сборную России на Олимпиаде-2012. В 2014 году девушка завершила спортивную карьеру из‑за травм и занялась моделингом.