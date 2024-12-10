Эдриен Броди плачет во втором трейлере «Бруталиста»

A24 представила второй трейлер «Бруталиста» ― исторической драмы Брейди Корбета, расхваленной критиками. В кинотеатрах США картину начнут показывать уже 20 декабря. Когда она доберется до России (и доберется ли), пока неясно.
Действие «Бруталиста» разворачивается через пару лет после окончания Второй мировой. Архитектор-еврей из Венгрии переезжает в США с женой, с которой он был в разлуке из‑за меняющихся границ и режимов. В Штатах героя замечает известный промышленник, который становится его клиентом и меняет его жизнь.
Главную роль исполнил лауреат «Оскара» Эдриен Броди. С ним на экране появятся Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Раффи Кэссиди, Стейси Мартин и Эмма Лэрд. Сценарий написан Брейди Корбетом в соавторстве с Моной Фастволд.
«Бруталист» ― один из самых высоко оцененных фильмов года с 97% «свежести» на Rotten Tomatoes и 88 баллами на Metacritic. В Венеции драма завоевала три награды, включая «Серебряного льва» за лучшую режиссуру. Кинокритик Денис Виленкин назвал «Бруталиста» главным событием венецианского смотра (с ним солидарны нью-йорские кинокритики, признавшие ленту фильмом года). На «Золотом глобусе» картина победила в четырех номинациях, включая категории «Лучшая драма» и «Лучший режиссер».