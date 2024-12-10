Эдриен Броди плачет во втором трейлере «Бруталиста»

A24 представила второй трейлер «Бруталиста» ― исторической драмы Брейди Корбета, расхваленной критиками. В кинотеатрах США картину начнут показывать уже 20 декабря. Когда она доберется до России (и доберется ли), пока неясно.

Действие «Бруталиста» разворачивается через пару лет после окончания Второй мировой. Архитектор-еврей из Венгрии переезжает в США с женой, с которой он был в разлуке из‑за меняющихся границ и режимов. В Штатах героя замечает известный промышленник, который становится его клиентом и меняет его жизнь.