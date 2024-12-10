Нобелевскую премию мира вручили объединению выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Нобелевскую премию мира вручили японской организации Nihon Hidankyo, объединившей людей, которые выжили после ядерных бомбардировок. Об этом написал «Коммерсант».

Премию присудили с формулировкой «За усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

Церемония награждения прошла в Осло в здании городской ратуши. На ней присутствовали 17 человек, ставших свидетелями трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Они призвали людей мира прочувствовать «истинную бесчеловечность ядерного оружия».

«Работа лауреатов премии по-своему способствовала снижению угрозы ядерного оружия. Всего за подобную миротворческую деятельность полностью или частично было присуждено 13 премий мира. Столько же раз Норвежский Нобелевский комитет использовал эту возможность, чтобы предостеречь от ядерного оружия. В этом году это предупреждение важно как никогда», — подчеркнул председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес.