IndieWire назвал роль Юры Борисова в «Аноре» одним из главных киноуспехов года

Американский портал IndieWire опубликовал перечень главных успехов года в кино и на телевидении. В него вошли 25 актеров, поразивших зрителей в 2024 году.

Одним из них оказался российский актер Юра Борисов, звезда «Аноры» — фильма-победителя Каннского кинофестиваля. За роль в картине Шона Бэйкера его уже номинировали на «Золотой глобус» и Spirit Awards.

Среди самых прорывных актерских работ отметили игру дебютантки Лили Коллиас в ленте «Хорошенькая» Индии Дональдсон. Упоминания удостоились Вера Дрю в «Народном Джокере» и Карла София Гаскон в «Эмилии Перес».

В перечень вошли Хлоя Гидри и ее роль в триллере «Под мостом», вышедшем на стриминговом сервисе Hulu, и Джессика Ганнинг — обаятельная и одновременно пугающая Марта из сериала «Олененок» Ричарда Гэдда.

Редакторы IndieWire выделили Фреда Хекинджера. На его счету в 2024 году — сразу две удачные роли, в «Гладиаторе 2» и «Тельме». «В обоих фильмах Хекинджер демонстрирует душевные качества, которые позволяют вам увидеть, как его персонажи движимы их эмоциями — будь то эмоции любви и беспокойства или злобная жажда крови», — написали авторы списка.

Они упомянули Итана Херисса и Брэндона Уилсона, исполнивших главные роли в «Мальчишках из „Никеля“» Рамелла Росса, Джона Эрла Джелкса и его фильм «Выставка прощения», Далласа Лью — звезду сериала «Аватар: Легенда об Аанге», Кларенса Маклина из «Синг-Синг» и Амбику Мод из «Одного дня».

Кроме того, в подборку попали Прити Паниграхи из индийской мелодрамы «Девочки есть девочки», Лола Петтикрю из «Ничего не говори», Аарон Пьер из «Ребел-Ридж» и Кали Реис — партнерша Джоди Фостер в «Настоящем детективе».