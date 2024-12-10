Владимир Путин предложил приравнять оценки за поведение в школах к обычным

Владимир Путин допустил возвращение в школы оценок за поведение. Мнением он поделился на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), запись публикует радио «Маяк».

В беседе с членами совета он выразил удивление тому, что в школах их больше не ставят, и пришел к выводу, что их запрещено ставить не просто так.

«Даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, были какие‑то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, нужно это обсудить как минимум», — отметил Путин.

Он также выразил неготовность однозначно поддержать ее возвращение, но подчеркнул, что такой оценке необходимо быть важной для учеников.

«Я сейчас не готов формулировать окончательное решение, но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что‑то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками», — добавил он.

На той же встрече Путин обратил внимание присутствующих на то, что Россия не вводит смертную казнь, несмотря на реалии специальной военной операции на территории Украины.

«Мы в условиях серьезных боевых действий не делаем этого шага. Наоборот, принимаем решения в направлении повышения гуманности нашего правосудия», — сказал он, общаясь с Евой Меркачевой.

Оценку за поведение ставили школьникам Российской империи, после революции они были отменены, но вернулись в учебные заведения СССР в 1943 году. В 1989 году такие отметки были упразднены.

Идею вернуть такие оценки высказала в июне руководитель рабочей группы СПЧ по вопросам образования Екатерина Сморода. Председатель СПЧ Валерий Фадеев к ней добавил предложение не допускать к выпускным государственным экзаменам детей, которым будет выставлена неудовлетворительная оценка за поведение.