«Я на 25% состою из титана»: Джереми Реннер пишет книгу об аварии со снегоуборочной машиной

Джереми Реннер рассказал на кинофестивале в Саудовской Аравии, что пишет книгу о почти смертельной аварии со снегоуборочной машиной.
«Всю поездку я занимался окончательным редактированием, так что все это еще свежо в моей памяти, потому что я много раз пытался выбросить это из головы», — отметил актер. В книге он расскажет об уроках, которые извлек из аварии.
По словам Реннера, в январе будет два года с инцидента, и он гордится тем, что преодолел такое большое испытание в своей жизни. На вопрос о том, есть ли какие‑либо ограничения из‑за его травм, актер сказал, что не думает об этом, хотя на 25% состоит из титана.
2 января 2023 года Реннер во время очистки снега возле дома, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм, попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу.
В полиции заявили, что Реннер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.