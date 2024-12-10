«Я на 25% состою из титана»: Джереми Реннер пишет книгу об аварии со снегоуборочной машиной

Джереми Реннер рассказал на кинофестивале в Саудовской Аравии, что пишет книгу о почти смертельной аварии со снегоуборочной машиной.

«Всю поездку я занимался окончательным редактированием, так что все это еще свежо в моей памяти, потому что я много раз пытался выбросить это из головы», — отметил актер. В книге он расскажет об уроках, которые извлек из аварии.

По словам Реннера, в январе будет два года с инцидента, и он гордится тем, что преодолел такое большое испытание в своей жизни. На вопрос о том, есть ли какие‑либо ограничения из‑за его травм, актер сказал, что не думает об этом, хотя на 25% состоит из титана.

2 января 2023 года Реннер во время очистки снега возле дома, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм, попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу.