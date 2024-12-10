«Я на 25% состою из титана»: Джереми Реннер пишет книгу об аварии со снегоуборочной машиной

Сегодня / 15:30
«Я не помню дней 20»: Джейми Фокс впервые рассказал, что в 2023 году пережил инсульт
Сегодня / 16:13
Концертный тур Тейлор Свифт собрал рекордные 2 млрд долларов
Сегодня / 15:38
На «Яндекс Маркете» появились тематические списки товаров
Сегодня / 14:33
УЕФА, «Головоломка-2» и Лиам Пейн: Google назвал самые популярные запросы года
Сегодня / 14:11
Amazon начал разработку сериала по Warhammer 40,000 от продюсера Генри Кэвилла
Сегодня / 14:06
Райан Рейнолдс плакал во время просмотра фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Сегодня / 13:01
«Кинопоиск» выпустил персональные итоги года
Сегодня / 12:09
Суд запретил в России клип Моргенштерна* и DJ Smash за «неуважение к церковным обрядам»
Сегодня / 12:06
Джереми Аллен Уайт сыграет сына Джаббы Хатта в «Мандалорце и Грогу»
Сегодня / 11:48
Вышел первый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла
Сегодня / 11:00
Два билета на «Щелкунчик» в Большой продали на аукционе за 400 тыс. рублей
Сегодня / 10:43
Хит Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» традиционно занял первое место в чартах
Сегодня / 09:46
Крис Эванс появится в фильме «Мстители: Судный день»
Сегодня / 09:20
Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером России в 2024 году
Сегодня / 02:02
В США саксофонист подбодрил пассажиров задержанного рейса. Он сыграл им праздничные мелодии
Сегодня / 01:21
Азилия Бэнкс потребовала миллион долларов от фронтмена The 1975 после ссоры в соцсетях
Сегодня / 00:29
Суд приостановил работу московского кафе «Моремания»
Вчера / 23:34
В Китае девушка заработала 1500 долларов, отказавшись от смартфона на восемь часов
Вчера / 22:58
На Урале спасли пеликана, вмерзшего в лед
Вчера / 22:57
Dazed опубликовал список 20 лучших музыкальных альбомов года
Вчера / 21:53
Солист Måneskin Дамиано Давид отправится в сольный мировой тур
Вчера / 21:20
98-летний актер Дик Ван Дайк из «Мэри Поппинс» появился в клипе Coldplay
Вчера / 21:16
Зоозащитники обвинили Роберта Эггерса в клевете на крыс в фильме «Носферату»
Вчера / 20:30
Слово «поляризация» стало словом года по версии Merriam-Webster
Вчера / 20:03
Для шоу MrBeast построили город за 14 млн долларов
Вчера / 19:16
Шоу с голограммами ABBA принесло более 180 миллиардов рублей экономике Великобритании
Вчера / 18:23
Принц Уильям раздал праздничный обед в приюте для бездомных
Вчера / 18:13
В 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135 рублей
Вчера / 17:00
В России подорожали услуги психологов
Вчера / 16:44
Трамп или Маск: объявлены претенденты на человека года по версии Time
Вчера / 16:25
Юра Борисов, «Анора» и «Бруталист»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Вчера / 16:11
В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса
Вчера / 15:51
В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов
Вчера / 15:37
«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей
Вчера / 14:59
Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука

«Я на 25% состою из титана»: Джереми Реннер пишет книгу об аварии со снегоуборочной машиной

Сегодня в 16:59
Фото: Film 44

Джереми Реннер рассказал на кинофестивале в Саудовской Аравии, что пишет книгу о почти смертельной аварии со снегоуборочной машиной.

«Всю поездку я занимался окончательным редактированием, так что все это еще свежо в моей памяти, потому что я много раз пытался выбросить это из головы», — отметил актер. В книге он расскажет об уроках, которые извлек из аварии.

По словам Реннера, в январе будет два года с инцидента, и он гордится тем, что преодолел такое большое испытание в своей жизни. На вопрос о том, есть ли какие‑либо ограничения из‑за его травм, актер сказал, что не думает об этом, хотя на 25% состоит из титана.

2 января 2023 года Реннер во время очистки снега возле дома, когда в ряде городов США прошел сильнейший снежный шторм, попал под снегоуборочную машину, которая наехала ему на ногу.

В полиции заявили, что Реннер воспользовался снегоуборочной машиной, чтобы вытащить грузовик племянника из снежного завала. Затем оставил ее, не включив аварийный тормоз. Машина начала двигаться на племянника актера. Реннер не смог ее остановить и был затянут под гусеницы. У него диагностировали переломы 32 костей.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами