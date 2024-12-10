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Концертный тур Тейлор Свифт собрал рекордные 2 млрд долларов

Сегодня в 16:13
Фото: из соцсетей Тейлор Свифт

Тейлор Свифт завершила свой концертный тур «Eras» с рекордными сборами в 2 млрд долларов. Об этом представители артистки рассказали The New York Times.

По данным гастрольной компании певицы, она провела 149 выступлений, а общая выручка от них составила 2 077 618 725 долларов. Эта сумма оказалась в два раза выше выручки любого другого тура в истории. Прошлый рекорд несколько месяцев удерживали Coldplay — британская группа заработала больше 1 млрд долларов на продаже билетов 156 выступлений мирового тура «Spheres».

В общей сложности шоу Свифт посетили 10 168 008 человек. Таким образом, средний билет стоил около 204 долларов. Эта цифра значительно выше средней цены в индустрии. По оценке издания Pollstar, в 2023 году она находилась на уровне в 131 доллар для одного из 100 главных туров по всему миру.

В уходящем году американская исполнительница также стала главным артистом года на Spotify, а ее релиз «The Tortured Poets Department» занял первое место по прослушиваниям среди альбомов.

На минувшей неделе у Свифт также вышла книга «The Eras Tour Book». В первые два дня ее продажи составили 814 тыс. штук — это второй результат для нон-фикшн-произведений после президентских мемуаров Барака Обамы «Земля обетованная».

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