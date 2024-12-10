На «Яндекс Маркете» появились тематические списки товаров

«Яндекс Маркет» добавил функцию тематических списков товаров. Пользователи могут создавать свои и делиться ими с друзьями. Об этом Афише Daily рассказали представители маркетплейса.
Покупатели теперь могут собирать собственные перечни подарков на Новый год, зимней одежды для всей семьи или понравившихся предметов интерьера, приводят примеры в пресс-службе.
В компании уверены, что списки помогут удобнее искать необходимые товары и пригодятся, если, например, понадобится приобрести подарок.
Создавать списки можно прямо из ленты рекомендаций, поисковой выдачи и карточки товара — достаточно добавить товар в избранное. После этого приложение предложит создать новый перечень или внести товар в уже существующий.