«Я не помню дней 20»: Джейми Фокс впервые рассказал, что в 2023 году пережил инсульт

Вчера / 18:23
Принц Уильям раздал праздничный обед в приюте для бездомных
Сегодня / 16:59
«Я на 25% состою из титана»: Джереми Реннер пишет книгу об аварии со снегоуборочной машиной
Сегодня / 16:13
Концертный тур Тейлор Свифт собрал рекордные 2 млрд долларов
Сегодня / 15:38
На «Яндекс Маркете» появились тематические списки товаров
Сегодня / 14:33
УЕФА, «Головоломка-2» и Лиам Пейн: Google назвал самые популярные запросы года
Сегодня / 14:11
Amazon начал разработку сериала по Warhammer 40,000 от продюсера Генри Кэвилла
Сегодня / 14:06
Райан Рейнолдс плакал во время просмотра фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Сегодня / 13:01
«Кинопоиск» выпустил персональные итоги года
Сегодня / 12:09
Суд запретил в России клип Моргенштерна* и DJ Smash за «неуважение к церковным обрядам»
Сегодня / 12:06
Джереми Аллен Уайт сыграет сына Джаббы Хатта в «Мандалорце и Грогу»
Сегодня / 11:48
Вышел первый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла
Сегодня / 11:00
Два билета на «Щелкунчик» в Большой продали на аукционе за 400 тыс. рублей
Сегодня / 10:43
Хит Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» традиционно занял первое место в чартах
Сегодня / 09:46
Крис Эванс появится в фильме «Мстители: Судный день»
Сегодня / 09:20
Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером России в 2024 году
Сегодня / 02:02
В США саксофонист подбодрил пассажиров задержанного рейса. Он сыграл им праздничные мелодии
Сегодня / 01:21
Азилия Бэнкс потребовала миллион долларов от фронтмена The 1975 после ссоры в соцсетях
Сегодня / 00:29
Суд приостановил работу московского кафе «Моремания»
Вчера / 23:34
В Китае девушка заработала 1500 долларов, отказавшись от смартфона на восемь часов
Вчера / 22:58
На Урале спасли пеликана, вмерзшего в лед
Вчера / 22:57
Dazed опубликовал список 20 лучших музыкальных альбомов года
Вчера / 21:53
Солист Måneskin Дамиано Давид отправится в сольный мировой тур
Вчера / 21:20
98-летний актер Дик Ван Дайк из «Мэри Поппинс» появился в клипе Coldplay
Вчера / 21:16
Зоозащитники обвинили Роберта Эггерса в клевете на крыс в фильме «Носферату»
Вчера / 20:30
Слово «поляризация» стало словом года по версии Merriam-Webster
Вчера / 20:03
Для шоу MrBeast построили город за 14 млн долларов
Вчера / 19:16
Шоу с голограммами ABBA принесло более 180 миллиардов рублей экономике Великобритании
Вчера / 18:13
В 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135 рублей
Вчера / 17:00
В России подорожали услуги психологов
Вчера / 16:44
Трамп или Маск: объявлены претенденты на человека года по версии Time
Вчера / 16:25
Юра Борисов, «Анора» и «Бруталист»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Вчера / 16:11
В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса
Вчера / 15:51
В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов
Вчера / 15:37
«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей
Вчера / 14:59
Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука

«Я не помню дней 20»: Джейми Фокс впервые рассказал, что в 2023 году пережил инсульт

Сегодня в 15:30
Фото: Jason Armond/Getty Images

Джейми Фокс впервые подробно рассказал, что случилось с ним в апреле 2023 года, когда он неожиданно был госпитализирован с «медицинскими осложнениями».

По словам актера, он снимался в предстоящей комедии «Снова в деле» с Кэмерон Диас, когда у него началась «сильная головная боль». Тогда он попросил одного из ассистентов дать ему аспирин.

Однако он не успел принять таблетку и потерял сознание. «Я не помню дней 20», — сказал Фокс. Актера сразу отвезли к врачу в Атланту, который сделал ему укол кортизона, а когда он пришел в сознание, отправил его домой.

Но сестра Фокса Дейдра Диксон «поняла, что что‑то не так». Она усадила актера в машину и стала ездить по окрестностям Атланты в поисках помощи. Всего в 400 метрах от места съемок она обнаружила больницу «Пьемонт».

К этому моменту Фокс уже потерял сознание. В «Пьемонте» врач сказал Диксон, что у актера в результате инсульта произошло кровоизлияние в мозг и что, если они не прооперируют его как можно скорее, он умрет. «Моя сестра опустилась на колени перед операционной и все это время молилась», — сказал Фокс.

Актер отметил, что «было как‑то странно спокойно» находиться без сознания, добавив: «Я видел туннель, но я не видел света». Затем Фокс пошутил: «В том туннеле было жарко. Черт, я что, не в то место попал в этом чертовом мире? Потому что я посмотрел в конец туннеля и подумал, что вижу дьявола, который говорит: „Давай“. Или это Паффи [Пи Дидди]?»

После операции врач сказал Диксон, что Фокс, «возможно, сможет полностью восстановиться, но это будет худший год в его жизни». Актер согласился: «Так и было». Когда Фокс начал восстанавливаться, Диксон и его дочь Коринн Мари Фокс оградили актера от внешнего мира. «Они не хотели, чтобы вы видели меня таким. И я не хотел, чтобы вы видели меня таким», — сказал Фокс, сдерживая слезы.

Когда актер полностью пришел в себя в реабилитационном центре в Чикаго 4 мая, он не понимал, почему оказался в инвалидном кресле. И несмотря на то, что ему говорили, он не мог осознать, что у него случился инсульт. В шоу актер также рассказал о своем долгом пути к выздоровлению и о том, как не хотел, чтобы его купала медсестра, — пока она не сказала ему, что уже несколько недель делает это, а он просто не мог этого вспомнить. «Я не мог сам подтереть себе задницу», — сказал Фокс.

«Я потерял все, но единственное, за что я мог держаться, — это мое чувство юмора», — сказал Фокс. В первые 15 дней его госпитализации врачи думали, что он умрет, потому что его жизненные показатели были слишком высокими. По словам актера, он не хотел, чтобы его младшая дочь, 14-летняя Анелиза Бишоп, видела его в таком состоянии. Тем не менее она пробралась в его больничную палату со своей гитарой и начала играть музыку, после чего Фоксу стало гораздо лучше. «В этой гитаре был Бог», — сказал Фокс, назвав случившееся чудом. «Это мой духовный дефибриллятор», — добавил он.

Завершая свою речь, Фокс поблагодарил всех, кто молился за его выздоровление, медсестер и врачей, свою семью, Бога и город Атланту. Пожимая руки зрителям в первом ряду, Фокс пропел: «Спасибо вам за мое тело. Спасибо вам за мою душу».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами