«Я не помню дней 20»: Джейми Фокс впервые рассказал, что в 2023 году пережил инсульт

Джейми Фокс впервые подробно рассказал, что случилось с ним в апреле 2023 года, когда он неожиданно был госпитализирован с «медицинскими осложнениями».

По словам актера, он снимался в предстоящей комедии «Снова в деле» с Кэмерон Диас, когда у него началась «сильная головная боль» . Тогда он попросил одного из ассистентов дать ему аспирин.

Однако он не успел принять таблетку и потерял сознание. « Я не помню дней 20» , — сказал Фокс. Актера сразу отвезли к врачу в Атланту, который сделал ему укол кортизона, а когда он пришел в сознание, отправил его домой.

Но сестра Фокса Дейдра Диксон «поняла, что что‑то не так» . Она усадила актера в машину и стала ездить по окрестностям Атланты в поисках помощи. Всего в 400 метрах от места съемок она обнаружила больницу «Пьемонт».

К этому моменту Фокс уже потерял сознание. В «Пьемонте» врач сказал Диксон, что у актера в результате инсульта произошло кровоизлияние в мозг и что, если они не прооперируют его как можно скорее, он умрет. « Моя сестра опустилась на колени перед операционной и все это время молилась », — сказал Фокс.

Актер отметил, что «было как‑то странно спокойно» находиться без сознания, добавив: « Я видел туннель, но я не видел света ». Затем Фокс пошутил: «В том туннеле было жарко. Черт, я что, не в то место попал в этом чертовом мире? Потому что я посмотрел в конец туннеля и подумал, что вижу дьявола, который говорит: „Давай“. Или это Паффи [Пи Дидди]?»

После операции врач сказал Диксон, что Фокс, «возможно, сможет полностью восстановиться, но это будет худший год в его жизни» . Актер согласился: «Так и было». Когда Фокс начал восстанавливаться, Диксон и его дочь Коринн Мари Фокс оградили актера от внешнего мира. « Они не хотели, чтобы вы видели меня таким. И я не хотел, чтобы вы видели меня таким », — сказал Фокс, сдерживая слезы.

Когда актер полностью пришел в себя в реабилитационном центре в Чикаго 4 мая, он не понимал, почему оказался в инвалидном кресле. И несмотря на то, что ему говорили, он не мог осознать, что у него случился инсульт. В шоу актер также рассказал о своем долгом пути к выздоровлению и о том, как не хотел, чтобы его купала медсестра , — пока она не сказала ему, что уже несколько недель делает это, а он просто не мог этого вспомнить. «Я не мог сам подтереть себе задницу», — сказал Фокс.

« Я потерял все, но единственное, за что я мог держаться, — это мое чувство юмора », — сказал Фокс. В первые 15 дней его госпитализации врачи думали, что он умрет, потому что его жизненные показатели были слишком высокими. По словам актера, он не хотел, чтобы его младшая дочь, 14-летняя Анелиза Бишоп, видела его в таком состоянии. Тем не менее она пробралась в его больничную палату со своей гитарой и начала играть музыку, после чего Фоксу стало гораздо лучше . «В этой гитаре был Бог», — сказал Фокс, назвав случившееся чудом. « Это мой духовный дефибриллятор », — добавил он.