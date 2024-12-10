«Я не помню дней 20»: Джейми Фокс впервые рассказал, что в 2023 году пережил инсульт

Джейми Фокс впервые подробно рассказал, что случилось с ним в апреле 2023 года, когда он неожиданно был госпитализирован с «медицинскими осложнениями».
По словам актера, он снимался в предстоящей комедии «Снова в деле» с Кэмерон Диас, когда у него началась «сильная головная боль». Тогда он попросил одного из ассистентов дать ему аспирин.
Однако он не успел принять таблетку и потерял сознание. «Я не помню дней 20», — сказал Фокс. Актера сразу отвезли к врачу в Атланту, который сделал ему укол кортизона, а когда он пришел в сознание, отправил его домой.
Но сестра Фокса Дейдра Диксон «поняла, что что‑то не так». Она усадила актера в машину и стала ездить по окрестностям Атланты в поисках помощи. Всего в 400 метрах от места съемок она обнаружила больницу «Пьемонт».
К этому моменту Фокс уже потерял сознание. В «Пьемонте» врач сказал Диксон, что у актера в результате инсульта произошло кровоизлияние в мозг и что, если они не прооперируют его как можно скорее, он умрет. «Моя сестра опустилась на колени перед операционной и все это время молилась», — сказал Фокс.
Актер отметил, что «было как‑то странно спокойно» находиться без сознания, добавив: «Я видел туннель, но я не видел света». Затем Фокс пошутил: «В том туннеле было жарко. Черт, я что, не в то место попал в этом чертовом мире? Потому что я посмотрел в конец туннеля и подумал, что вижу дьявола, который говорит: „Давай“. Или это Паффи [Пи Дидди]?»
После операции врач сказал Диксон, что Фокс, «возможно, сможет полностью восстановиться, но это будет худший год в его жизни». Актер согласился: «Так и было». Когда Фокс начал восстанавливаться, Диксон и его дочь Коринн Мари Фокс оградили актера от внешнего мира. «Они не хотели, чтобы вы видели меня таким. И я не хотел, чтобы вы видели меня таким», — сказал Фокс, сдерживая слезы.
Когда актер полностью пришел в себя в реабилитационном центре в Чикаго 4 мая, он не понимал, почему оказался в инвалидном кресле. И несмотря на то, что ему говорили, он не мог осознать, что у него случился инсульт. В шоу актер также рассказал о своем долгом пути к выздоровлению и о том, как не хотел, чтобы его купала медсестра, — пока она не сказала ему, что уже несколько недель делает это, а он просто не мог этого вспомнить. «Я не мог сам подтереть себе задницу», — сказал Фокс.
«Я потерял все, но единственное, за что я мог держаться, — это мое чувство юмора», — сказал Фокс. В первые 15 дней его госпитализации врачи думали, что он умрет, потому что его жизненные показатели были слишком высокими. По словам актера, он не хотел, чтобы его младшая дочь, 14-летняя Анелиза Бишоп, видела его в таком состоянии. Тем не менее она пробралась в его больничную палату со своей гитарой и начала играть музыку, после чего Фоксу стало гораздо лучше. «В этой гитаре был Бог», — сказал Фокс, назвав случившееся чудом. «Это мой духовный дефибриллятор», — добавил он.
Завершая свою речь, Фокс поблагодарил всех, кто молился за его выздоровление, медсестер и врачей, свою семью, Бога и город Атланту. Пожимая руки зрителям в первом ряду, Фокс пропел: «Спасибо вам за мое тело. Спасибо вам за мою душу».