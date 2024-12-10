Райан Рейнолдс плакал во время просмотра фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Райан Рейнолдс поговорил с Эндрю Гарфилдом в рамках серии Variety «Актеры об актерах» о его возвращении во франшизу «Человек-паук».

В последнем фильме о Человеке-пауке 2021 года он и Тоби Магуайр вернулись к своим персонажам впервые после ухода из франшизы. Магуайр сыграл супергероя в фильмах 2002–2007 годов, а Гарфилд — 2012–2014-го.

«Мне нравится, как вы сделали это в „Человеке-пауке: Нет пути домой“: вы вплели нити ДНК в культурный разговор вместе с повествованием фильма. Вы, ребята, сделали это так, что я расплакался», — отметил Рейнолдс.

Он также рассказал, что одно из лучших чувств, которое он когда‑либо испытывал, — это сидеть в зале на Comic-Con и видеть реакцию зрителей, когда на экране появляется Уэсли Снайпс в роли Блэйда.

Премьера третьего фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли состоялась в декабре 2021 года. По сюжету в нем личность Питера Паркера становится известна всем и он перестает быть героем: люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию, главный герой идет к доктору Стрэнджу, а тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум.