Amazon начал разработку сериала по Warhammer 40,000 от продюсера Генри Кэвилла

Amazon и Games Workshop наконец договорились о сериале по Warhammer 40,000. Генри Кэвилл участвует в проекте как продюсер. Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

Сделку о возможном сериале владелец Prime Video и разработчики одной из самых популярных настольных игр в мире заключили еще в декабре 2022 года. Компания тогда приобрела права на экранизацию по миру игры, однако сделка могла быть расторгнута, если бы стороны не договорились о креативных гайдлайнах до декабря 2024 года.

Не так давно, уточняет издание, студия Amazon MGM собрала небольшую группу сценаристов для выработки творческого направления для новой телевселенной. Их первой работой станет сериал для стримингового сервиса. На данный момент у него нет шоураннера.

В своем инстаграме* Генри Кэвилл подтвердил готовность начать разработку и подчеркнул, что вселенная Warhammer имеет для него большое значение.

«Я и моя невероятная команда, а также блестящие умы Games Workshop работали в концепт-румах, обсуждали подходы к тому, как воплотить на экране масштаб и великолепие мира Warhammer. Мы отсеяли множество невероятных персонажей и перелистывали старые тома и тексты. Наши усилия привели к фантастическому результату для запуска вселенной, с нашим видением согласились наверху в Amazon и Games Workshop», — делился в то время актер.

Действие как настольной игры, так и видеоигр и книг Warhammer 40,000 происходит в далеком будущем. В нем человечество стоит на грани между светлым будущим и своей самой мрачной эпохой. Империуму угрожает множество опасностей: вероотступники, движимые жаждой честолюбия, инопланетные расы, намеренные покорить Вселенную, а также злобные боги.

В 2024 году вселенная пополнилась шутером Warhammer 40,000: Space Marine 2, который разработала основанная в Петербурге студия Saber Interactive.