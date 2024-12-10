«Кинопоиск» выпустил персональные итоги года

«Кинопоиск» выпустил персональную статистику по итогам года. Ее можно посмотреть на сайте сервиса или в приложении.
В итогах года пользователи увидят статистику просмотренных фильмов и сериалов, количество поставленных оценок и купленных билетов в кино, любимые проекты и жанры.
На основе предпочтений каждый попадет в один из 12 домов, которые объединяют зрителей по их предпочтениям.
Среди них — Дом великого Ахахана (комедия), Дом зеленых человечков (фантастика), Дом на улице Вязов (ужасы), Дом неджентльменских миссий (боевик), Дом очень запутанных дел (детектив и триллер), Дом титанов и фей (анимация) и другие.
Для «жителей» каждого из домов «Кинопоиск» подготовил тематические подборки фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре.