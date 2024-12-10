Вышел первый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла

Сюжет расскажет о молодом парне, который хочет найти врача, чтобы помочь своей умирающей матери. В трейлере Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс сражаются с зомби.

В третьей части франшизы к роли Джима вернется Киллиан Мерфи. Он сыграл курьера на велосипеде, который в фильме «28 дней спустя» выходит из комы и обнаруживает, что мир охвачен вирусом.

Однако в трейлере показывается, что Джим, судя по всему, заразился вирусом. В сети предположили, что он появляется в одном из пугающих кадров с человеком, пораженным вирусом. «Его имя также не указано на рекламных плакатах, а значит, он, скорее всего, не будет главным героем», — подчеркивает издание.