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Суд запретил в России клип Моргенштерна* и DJ Smash за «неуважение к церковным обрядам»

Сегодня в 12:09
Фото: «Лебединое озеро»/Telegram

Суд в Петербурге запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash «Новая волна». Об этом сообщила руководительница объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Административный иск был подан прокуратурой в Колпинский районный суд в июне этого года.

Причиной стало выявленное в видео «неуважение к обрядам и правилам церкви». В ролике рэпер и диджей играют католических священников, которые перед надвигающимся концом света устроили вечеринку в храме.

«В клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии», — цитирует Лебедева материалы прокуратуры.

«Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями, как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — говорится в административном деле.

Представительница суда уточнила, что Моргенштерн или его представитель получили повестку в суд, но не пришли на заседание. Также из ее фото- и видеоматериалов следует, что в зале клип был показан полностью.

Лебедева отметила, что против удовлетворения иска возражал Роскомнадзор. Ведомство сослалось на технические причины.

Клип на ремикс «Новой волны» вышел в апреле 2021 года. Сейчас у него больше 48,5 млн просмотров.

* Алишер Моргентштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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