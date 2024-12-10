Два билета на «Щелкунчик» в Большой продали на аукционе за 400 тыс. рублей

Вчера / 18:23
Принц Уильям раздал праздничный обед в приюте для бездомных
Сегодня / 13:01
«Кинопоиск» выпустил персональные итоги года
Сегодня / 12:09
Суд запретил в России клип Моргенштерна* и DJ Smash за «неуважение к церковным обрядам»
Сегодня / 12:06
Джереми Аллен Уайт сыграет сына Джаббы Хатта в «Мандалорце и Грогу»
Сегодня / 11:48
Вышел первый трейлер фильма «28 лет спустя» Дэнни Бойла
Сегодня / 10:43
Хит Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» традиционно занял первое место в чартах
Сегодня / 09:46
Крис Эванс появится в «Мстители: Судный день»
Сегодня / 09:20
Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером России в 2024 году
Сегодня / 02:02
В США саксофонист подбодрил пассажиров задержанного рейса. Он сыграл им праздничные мелодии
Сегодня / 01:21
Азилия Бэнкс потребовала миллион долларов от фронтмена The 1975 после ссоры в соцсетях
Сегодня / 00:29
Суд приостановил работу московского кафе «Моремания»
Вчера / 23:34
В Китае девушка заработала 1500 долларов, отказавшись от смартфона на восемь часов
Вчера / 22:58
На Урале спасли пеликана, вмерзшего в лед
Вчера / 22:57
Dazed опубликовал список 20 лучших музыкальных альбомов года
Вчера / 21:53
Солист Måneskin Дамиано Давид отправится в сольный мировой тур
Вчера / 21:20
98-летний актер Дик Ван Дайк из «Мэри Поппинс» появился в клипе Coldplay
Вчера / 21:16
Зоозащитники обвинили Роберта Эггерса в клевете на крыс в фильме «Носферату»
Вчера / 20:30
Слово «поляризация» стало словом года по версии Merriam-Webster
Вчера / 20:03
Для шоу MrBeast построили город за 14 млн долларов
Вчера / 19:16
Шоу с голограммами ABBA принесло более 180 миллиардов рублей экономике Великобритании
Вчера / 18:13
В 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135 рублей
Вчера / 17:00
В России подорожали услуги психологов
Вчера / 16:44
Трамп или Маск: объявлены претенденты на человека года по версии Time
Вчера / 16:25
Юра Борисов, «Анора» и «Бруталист»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Вчера / 16:11
В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса
Вчера / 15:51
В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов
Вчера / 15:37
«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей
Вчера / 14:59
Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука
Вчера / 14:52
«Эмилия Перес» завоевала пять наград Европейской кинопремии
Вчера / 14:16
Белла Хадид появилась в эпизодической роли в «Йеллоустоуне»
Вчера / 13:55
У «Аркейна» могут появиться сольные спин-оффы о персонажах
Вчера / 13:52
Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января
Вчера / 12:22
В этом году в Москве самыми популярными именами вновь стали Михаил и София
Вчера / 11:55
Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами
Вчера / 10:57
«SNL» показал, каким бы был мюзикл «Гладиатор-2» с Полом Мескалем

Два билета на «Щелкунчик» в Большой продали на аукционе за 400 тыс. рублей

Сегодня в 11:00
Фото: Дамир Юсупов/Большой театр

На аукционе Большого театра два билета на новогодний балет «Щелкунчик», который пройдет 26 декабря, в 19.00, продали за 400 тыс. рублей.

Стартовая ставка за места 16 и 17 в первом ряду партера составляла 100 тыс. рублей. Торги длились 14 часов и стали самыми длинными с начала аукциона.

Самый дорогой единичный билет на балет в первый ряд партера продали за 75 тыс. рублей. Максимальные ставки на дневной спектакль за один билет составили 60 тыс. рублей, за два билета — 155 тыс., а за четыре — 210 тыс.

Ранее в театре заявили, что часть собранных средств от аукциона будет направлена на поддержку артистов.

2 декабря, в 10.00, стартовали онлайн-продажи билетов на легендарного «Щелкунчика» П.И.Чайковского, показ которого состоится 17 декабря, в 19.00. В первые же минуты старта продаж сайт Большого театра упал.

При попытке перейти на него появлялась ошибка 502, которая возникает при неправильной работе прокси-сервера, DNS-сервера. Затем при попытке зайти на сайт всплывало сообщение: «Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже».

В этом году билеты в кассах театра не продаются. Минимальная стоимость билета в «полной категории» составляет 5000 рублей.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами