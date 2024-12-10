Два билета на «Щелкунчик» в Большой продали на аукционе за 400 тыс. рублей

На аукционе Большого театра два билета на новогодний балет «Щелкунчик», который пройдет 26 декабря, в 19.00, продали за 400 тыс. рублей.

Стартовая ставка за места 16 и 17 в первом ряду партера составляла 100 тыс. рублей. Торги длились 14 часов и стали самыми длинными с начала аукциона.

Самый дорогой единичный билет на балет в первый ряд партера продали за 75 тыс. рублей. Максимальные ставки на дневной спектакль за один билет составили 60 тыс. рублей, за два билета — 155 тыс., а за четыре — 210 тыс.

Ранее в театре заявили, что часть собранных средств от аукциона будет направлена на поддержку артистов.

2 декабря, в 10.00, стартовали онлайн-продажи билетов на легендарного «Щелкунчика» П.И.Чайковского, показ которого состоится 17 декабря, в 19.00. В первые же минуты старта продаж сайт Большого театра упал.

При попытке перейти на него появлялась ошибка 502, которая возникает при неправильной работе прокси-сервера, DNS-сервера. Затем при попытке зайти на сайт всплывало сообщение: «Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже».