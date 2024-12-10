Джереми Аллен Уайт сыграет сына Джаббы Хатта в «Мандалорце и Грогу»

Джабба Хатт появлялся в «Возвращении джедая» всего на несколько минут, но успел запомниться поклонникам звездной саги. В том фильме шестисотлетний бандит был задушен принцессой Леей. Позже сериал «Книга Бобы Фетта» рассказал, что смерть Хатта привела к борьбе других группировок за контроль над его империей на Татуине. Два кузена Джаббы попытались взять территорию себе, однако обоих победил Боба Фетт и сам занял место во главе организации. Появится ли наемник с ракетным ранцем в исполнении Темуэры Моррисона в будущем фильме, пока неизвестно.