Джереми Аллен Уайт сыграет сына Джаббы Хатта в «Мандалорце и Грогу»

Джереми Аллен Уайт участвует в полнометражном фильме о Мандалорце и Грогу. Об этом пишет Variety.
Звезда «Медведя» озвучит Ротту Хатта, сына культового слизнеподобного работорговца и криминального авторитета Джаббы Хатта. Других подробностей сюжета будущих приключений наемника и Бейби Йоды пока не приводят.
Джабба Хатт появлялся в «Возвращении джедая» всего на несколько минут, но успел запомниться поклонникам звездной саги. В том фильме шестисотлетний бандит был задушен принцессой Леей. Позже сериал «Книга Бобы Фетта» рассказал, что смерть Хатта привела к борьбе других группировок за контроль над его империей на Татуине. Два кузена Джаббы попытались взять территорию себе, однако обоих победил Боба Фетт и сам занял место во главе организации. Появится ли наемник с ракетным ранцем в исполнении Темуэры Моррисона в будущем фильме, пока неизвестно.
Сейчас Уайт занят съемкой в байопике про Брюса Спрингстина «Deliver Me From Nowhere».
Полнометражный «Мандалорец и Грогу» продолжит успешный сериал Джона Фавро. Педро Паскаль вернется в роли наемника в шлеме. Кроме него в проекте заявлено участие Сигурни Уивер в пока неназванной роли. После фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» это будет первая премьера во вселенной «Звездных войн», она назначена на 22 мая 2026 года.