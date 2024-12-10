Клим Шипенко стал самым кассовым режиссером России в 2024 году

Клим Шипенко стал самым кассовым российским режиссером в 2024 году. Об этом сообщает Кино-Театр.Ru.
Со 2 ноября 2023-го по 31 октября 2024-го в прокат вышло 755 фильмов, из них российских было более 22%. В общей сумме отечественные ленты собрали около 27 млрд рублей.
Лидером проката стал «Холоп 2» со сборами в 3,8 млрд рублей. Второе место заняли «Бременские музыканты» Алексея Нужного (3 млрд), а третье — «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина (2,3 млрд).
Еще в топ-5 попал «Лед 3» Юрия Хмельницкого (1,8 млрд рублей), а также «Теща» и «Руки Вверх!» Аскара Узабаева, которые вместе собирали 1,6 млрд рублей.
В Кино-Театр.Ru отметили, что в уходящем году самыми плодовитыми российскими режиссерами, у которых вышло сразу три фильма, оказались Владимир Котт («Непослушники», «Обе две» и «Культурная комедия»), Василий Ровенский («Великолепная пятерка», «Новогодний шеф» и «Большое путешествие. Вокруг света»), Андрей Богатырев («Баба Мороз и тайна Нового года», «Легенда о Самбо» и «Золото Умальты») и Анарио Мамедов («Бар «Москва Чики», «Мое любимое привидение» и «Одна дома»).