Крис Эванс появится в «Мстителях: Судный день»

Крис Эванс вернется в киновселенную Marvel в новой части «Мстителей», узнало издание The Wrap. Премьера «Судного дня» должна случиться 1 мая 2026 года.

Пока не уточняется, появится ли он в роли Капитана Америки Стива Роджерса или сыграет другого персонажа. Знаковый супергерой последний раз появлялся на экране в «Мстители: Финал», где отправился назад во времени и затем предстал на экране уже как старик.

Эванс также успел сыграть и другую роль в проекте Marvel — Человека-Факела Джонни Шторма из «Фантастической четверки». Этот персонаж на некоторое время составил компанию Дедпулу и Росомахе. Впрочем, он был убит спустя примерно 5 минут экранного времени (но оставил после себя забавную сцену после титров).

Актер не стал единственным сюрпризом «Мстители: Судный день». Ранее Marvel объявила, что Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума — главного злодея этого фильма и следующей части. Кроме того, обе картины поставят Джо и Энтони Руссо, ранее снявшие «Войну бесконечности» и «Финал».