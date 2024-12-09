В США саксофонист подбодрил пассажиров задержанного рейса. Он сыграл им праздничные мелодии

В американском городе Атланта задержали рейс авиакомпании Delta Airlines. Один из пассажиров придумал способ, как поддержать уставших путешественников. Он стал играть им на саксофоне, рассказал Good News Network.

Мужчина достал инструмент из ручной клади и исполнил для застрявших в самолете пассажиров рождественские мелодии. Специально для оказавшегося на борту ребенка он также сыграл популярную детскую песенку «Baby Shark».

Путешественники с энтузиазмом приняли инициативу музыканта, который оказался ветераном духового оркестра армии США по имени Уэйн Хоуи. Они аплодировали ему и подпевали знакомым мотивам.

Хоуи, по словам слушателей, подарил пассажирам «настоящий подарок во время напряженного путешествия». Ранее мужчина в течение 20 лет путешествовал по миру, чтобы поднимать боевой дух военных в разных точках.

После ухода из армии Хоуи получил магистерскую степень в области музыкального образования и начал преподавать в школьном оркестре в Колорадо-Спрингс. Сейчас он живет в штате Джорджия и работает учителем музыки на замену. Саксофонист также выступает в составе биг-бэнда.