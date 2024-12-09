Азилия Бэнкс потребовала миллион долларов от фронтмена The 1975 после ссоры в соцсетях

Американская певица Азилия Бэнкс потребовала извинений и компенсации в 1 млн долларов от фронтмена группы The 1975 Мэттью Хили после ожесточенного спора в соцсети X. Об этом написал Rolling Stone.

Ссора между артистами началась, когда Бэнкс раскритиковала на своей странице певицу Charli XCX, которая помолвлена с барабанщиком The 1975 Джорджем Дэниелом. «Чарли раньше была такой симпатичной. Эх», — написала она.

«Все женщины, которых ты атакуешь, кажутся культурно актуальными, привлекательными, вызывающими отклик и хорошими людьми. Думаю, это вызывает в тебе зависть, потому что ты такая талантливая, но все остальное о тебе — провал. Просто читай рэп», — ответил Хили.

Музыканты обменялись чередой нелестных постов, в одном из которых Хили пригрозил ударить Бэнкс «так сильно, чтобы получить мировой рекорд Гиннесса за самую большую высоту, на которую когда‑либо подлетала крыса, которую одна сука называет париком».

Вскоре после этого Бэнкс опубликовала письмо своего адвоката, который обратился к представителям Хили. В нем утверждается, что участник The 1975 заставил Азилию «испытать шок, стресс и эмоциональную травму» с помощью «киберхаррасмента и кибербуллинга».

Артистка заявила, что намерена подать в суд на коллегу за клевету, оскорбления и деловую диффамацию. Согласно утверждениям Бэнкс, из‑за перепалки с Хили она «не спала два дня» и пережила «тяжелые эмоциональные страдания» с физическими последствиями, такими как одышка, мышечное напряжение и мигрени.

Хили в этому моменту уже удалил свой аккаунт в X, а также опубликовал на Reddit длинный пост с признанием в «саморазрушительных» тенденциях. В нем он признался, что ему неловко за свои слова, к которым привела длительная борьба с зависимостью и депрессией.