Суд приостановил работу московского кафе «Моремания»

Бабушкинский районный суд Москвы приостановил на 60 дней работу кафе-магазина «Моремания», расположенного на проспекте Мира. Об этом сообщили в телеграм-канале Судов общей юрисдикции столицы.

«Мореманию» признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Заведение наказали по ст. 6.6 КоАП РФ.

Согласно сообщению, нарушения обнаружили при внеплановой проверке, проведенной Роспотребнадзором. Они могли привести к «возникновению и распространению инфекционных заболеваний» и отравлениям.

В «Моремании» напомнили, что клиенты «буквально за пару дней» оставили более тысячи отзывов на различных площадках. Представители кафе поблагодарили клиентов «за поддержку и такие ценные и теплые слова».

«Мы прочитали каждое сообщение и не только мы! Верим, что все будет хорошо и мы успешно справимся с временными трудностями, потому что нам нечего скрывать!» — написали они в соцсетях сети.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о снятии с релизации в двух столичных кафе «Моремания» 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья. Часть продуктов имели истекший срок годности, другие хранились неподобающим образом.

В частности, в кафе нашли просроченную игру «Масаго», используемую в суши, а также огурцы и салат с признаками гниения. Ведомство выявило проблемы с организацией процессов приготовления еды и некачественно убранные помещения.