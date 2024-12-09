Суд приостановил работу московского кафе «Моремания»

Вчера / 18:23
Принц Уильям раздал праздничный обед в приюте для бездомных
Сегодня / 01:21
Азилия Бэнкс потребовала миллион долларов от фронтмена The 1975 после ссоры в соцсетях
Вчера / 23:34
В Китае девушка заработала 1,5 тысячи долларов, отказавшись от смартфона на восемь часов
Вчера / 22:58
На Урале спасли пеликана, вмерзшего в лед
Вчера / 22:57
Dazed опубликовал список 20 лучших музыкальных альбомов года
Вчера / 21:53
Солист Måneskin Дамиано Давид отправится в сольный мировой тур
Вчера / 21:20
98-летний актер Дик Ван Дайк из «Мэри Поппинс» появился в клипе Coldplay
Вчера / 21:16
Зоозащитники обвинили Роберта Эггерса в клевете на крыс в фильме «Носферату»
Вчера / 20:30
Слово «поляризация» стало словом года по версии Merriam-Webster
Вчера / 20:03
Для шоу MrBeast построили город за 14 млн долларов
Вчера / 19:16
Шоу с голограммами ABBA принесло более 180 миллиардов рублей экономике Великобритании
Вчера / 18:13
В 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135 рублей
Вчера / 17:00
В России подорожали услуги психологов
Вчера / 16:44
Трамп или Маск: объявлены претенденты на человека года по версии Time
Вчера / 16:25
Юра Борисов, «Анора» и «Бруталист»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Вчера / 16:11
В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса
Вчера / 15:51
В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов
Вчера / 15:37
«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей
Вчера / 14:59
Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука
Вчера / 14:52
«Эмилия Перес» завоевала пять наград Европейской кинопремии
Вчера / 14:16
Белла Хадид появилась в эпизодической роли в «Йеллоустоуне»
Вчера / 13:55
У «Аркейна» могут появиться сольные спин-оффы о персонажах
Вчера / 13:52
Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января
Вчера / 12:22
В этом году в Москве самыми популярными именами вновь стали Михаил и София
Вчера / 11:55
Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами
Вчера / 10:57
«SNL» показал, каким бы был мюзикл «Гладиатор-2» с Полом Мескалем
Вчера / 10:38
Против Джей Зи подали иск об изнасиловании на вечеринке Дидди. Он назвал обвинения «идиотскими»
Вчера / 09:58
Дональд Трамп пообещал помилование участникам штурма Капитолия
Вчера / 09:18
Юра Борисов стал лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Обновлено вчера в 00:14
МИД России: Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны
8 декабря / 21:21
Хидео Кодзима протестировал Death Stranding 2 — и заснул
8 декабря / 20:31
Мошенники шантажировали Анну Асти и слили ее приватные фото
8 декабря / 19:46
Туфли Дороти из «Волшебника страны Оз» продали за 30 млн долларов
8 декабря / 18:10
Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чтобы поднять рождаемость
8 декабря / 17:25
В Москве подростка задержали за хулиганство у квартиры Мизулиной. Он нагадил перед ее дверью

Суд приостановил работу московского кафе «Моремания»

Сегодня в 00:29
Фото: moremaniya

Бабушкинский районный суд Москвы приостановил на 60 дней работу кафе-магазина «Моремания», расположенного на проспекте Мира. Об этом сообщили в телеграм-канале Судов общей юрисдикции столицы.

«Мореманию» признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Заведение наказали по ст. 6.6 КоАП РФ.

Согласно сообщению, нарушения обнаружили при внеплановой проверке, проведенной Роспотребнадзором. Они могли привести к «возникновению и распространению инфекционных заболеваний» и отравлениям.

В «Моремании» напомнили, что клиенты «буквально за пару дней» оставили более тысячи отзывов на различных площадках. Представители кафе поблагодарили клиентов «за поддержку и такие ценные и теплые слова».

«Мы прочитали каждое сообщение и не только мы! Верим, что все будет хорошо и мы успешно справимся с временными трудностями, потому что нам нечего скрывать!» — написали они в соцсетях сети.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о снятии с релизации в двух столичных кафе «Моремания» 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья. Часть продуктов имели истекший срок годности, другие хранились неподобающим образом.

В частности, в кафе нашли просроченную игру «Масаго», используемую в суши, а также огурцы и салат с признаками гниения. Ведомство выявило проблемы с организацией процессов приготовления еды и некачественно убранные помещения.

«Моремания» работает в Москве с 2015 года. В данный момент в столице и Подмосковье открыты более 25 кафе. Опечатаны в начале декабря были заведения на проспекте Мира и Киевской улице.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами