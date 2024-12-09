В Китае девушка заработала 1,5 тысячи долларов, отказавшись от смартфона на восемь часов

В Китае девушка получила 1,5 тысячи долларов за то, что выиграла в соревновании. Его участники должны были отказаться от смартфонов и как можно дольше не показывать никаких признаков тревожности, сообщил South China Morning Post.

Необычный турнир проводили в торговом центре в муниципалитете Чунцин. В нем участвовали десять человек, выбранных из ста добровольцев. Их разместили на новых дизайнерских кроватях — там участники состязания провели восемь часов.

В течение этого времени они не могли пользоваться какими‑либо гаджетами, включая планшеты и ноутбуки. Для экстренной связи с близкими соревнующимся выдали мобильные телефоны, не имеющие доступа к интернету.

Все время турнира участники провели в постели. Им разрешалось отлучаться только в туалет — максимум на пять минут. Спать в ходе состязания было запрещено, но претенденты на победу могли пить и есть — едой и напитками их обеспечили заранее.

В течение всего состязания организаторы с помощью специальных устройств замеряли у участников уровень тревожности. Выигравшая соревнование девушка оставалась совершенно спокойна в течение всех восьми часов.