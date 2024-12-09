Dazed опубликовал список 20 лучших музыкальных альбомов года

«Выпущенный в июне шестой студийный альбом Чарли стал объединением всех ее лучших танцевальных музыкальных тем, украшенных откровенными текстами в духе Чарли и упакованных в оду клубной культуре, которая ее воспитала», — написали авторы медиа.