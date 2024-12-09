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Dazed опубликовал список 20 лучших музыкальных альбомов года

Сегодня в 22:57
Фото: mk.gee_

Британское издание о культуре Dazed выбрало 20 лучших музыкальных альбомов года. Список опубликовали на сайте журнала.

Перечень возглавила экспериментальная пластинка «Two Star & The Dream Police» американского музыканта Мк.ги, которую оценили Эрик Клэптон, Джастин Бибер и Фрэнк Оушен. Вторую строчку занял «Brat» Charli XCX.

«Выпущенный в июне шестой студийный альбом Чарли стал объединением всех ее лучших танцевальных музыкальных тем, украшенных откровенными текстами в духе Чарли и упакованных в оду клубной культуре, которая ее воспитала», — написали авторы медиа.

«Бронзу» от команды Dazed получил микстейп «Alligator Bites Never Heal» рэперши Доичи. Четвертую позицию отдали альбому «Charm» Клайро, пятую — «GNX» Кендрика Ламара, шестую — «Dunya» Мустафы.

В рейтинг также включили «Tidal Memory Exo» британского диджея Iglooghost и «Chromakopia» Tyler The Creator, который авторы издания назвали «чистой радостью» и «свидетельством безграничной креативности» артиста.

Кроме того, редакцию Dazed впечатлили релизы Snow Strippers, cumgirl8, Yung Lean, A.G. Cook, Билли Айлиш, Бейонсе, Нилюфер Янья, Jawnino, Fontaines D.C., Chief Keef, Tems и Two Shell.

О некоторых из лучших проектов года по мнению Dazed читатели «Афиши Daily» могли читать в нашем телеграм-канале. Там регулярно появляются подборки самых свежих и важных музыкальных релизов.

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