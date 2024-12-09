На Урале спасли пеликана, вмерзшего в лед

На границе Свердловской и Челябинской области спасли кудрявого пеликана, вмерзшего в лед, сообщает «Подъем». Местные жители нашли птицу в лесу, освободили и передали в Центр спасения животных «Особый питомец» в городе Полевском Свердловской области.

Птенец пеликана весил всего 5 килограмм, что вдвое меньше нормы. Волонтер центра Татьяна Голик отметила, что при поступлении он очень сильно хрипел из‑за проблем с легкими. У птицы также диагностировали воспаление в тонком кишечнике и паразиты.

Видео: Центр спасения животных «Особый питомец»/VK

Сперва пеликан, которого прозвали Васей, пытался защищаться от волонтеров, но позже привык к людям. «Он пытался на нас напасть и защищаться, но там клюв мягкий — какая защита. А сейчас понял, ходит за мной и требует рыбу, несется ко мне с открытым этим своим приемником. Очень соображалистая птица», ― поделилась Голик.

Она отметила, что пеликаны едят примерно по 2 килограмма рыбы в день, и Вася не ест лишнего. «Моментально понял, что в ведре я приношу рыбу. Я подбрасываю — он ее ловит и глотает. Когда он наедается, его больше не интересует ведро», ― пояснила волонтер.

В России кудрявые пеликаны водятся в Приазовье, дельтах Волги и Терека, в Западной Сибири. Нередко они гнездятся и в Челябинской области. Зоозащитники предполагают, что Вася отстал от сородичей, а из‑за глистов потерял возможность летать ― не хватало сил. «Я думаю, что он блуждал долго, дошлепал, может, до Свердловской области, и когда уже совсем резко похолодало, просто вмерз», ― считает Голик.