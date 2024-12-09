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Солист Måneskin Дамиано Давид отправится в сольный мировой тур

Сегодня в 21:53
Фото: damianodavid

Солист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид отправится в сольный мировой тур. Об этом артист рассказал в соцсетях. Билеты на концерты Давида появятся в продаже в ближайшие недели: предазаказ будет доступен с 11 декабря. Сами выступления начнутся в сентябре 2025 года и продлятся до середины декабря.

Артист отыграет концерты в Польше, Германии, Нидерландах, Испании, Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Италии, Австралии, Японии, Бразилии, Чили, Аргентине, Колумбии, Мексике, Канаде и США.

«Я более чем рад анонсировать мой первый в жизни мировой тур в качестве соло-артиста. Не могу дождаться, когда увижусь со всеми лично и поделюсь моей музыкой. Каждый город будет празднованием музыки, фанатов и путешествия, которое мы совершим вместе», — заявил он NME.

Дамиано Давид запустил сольный проект в сентябре 2024 года. Он не единственный участник Måneskin, решивший развивать сольную карьеру. Ранее это же сделала Виктория Де Анджелис.

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