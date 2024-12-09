Зоозащитники обвинили Роберта Эггерса в клевете на крыс в фильме «Носферату»

Зоозащитники из организации PETA раскритиковали фильм «Носферату». По их словам, в новой работе Роберта Эггерса крыс ошибочно показывают как источников бубонной чумы, хотя на самом деле болезнь распространяли люди.

«Вероятность, что крыса нанесет вред или убьет человека в реальной жизни, не выше, чем шанс быть убитым вампиром. Ложное изображение этих животных как предвестников смерти лишает зрителей возможности увидеть их как умных, общительных и ласковых существ», ― сказал директор PETA по животным в кино и на телевидении Ролан Томассон.

По его мнению, единственные «вредители», о которых беспокоиться зрителям ― режиссеры, вносящие хаос в жизнь животных для съемок в кино. PETA призвала отказаться от постыдных стереотипов и относиться к крысам с уважением, которого они заслуживают.

В организации отметили, что эти животные формируют тесные связи со своими семьями и друзьями, любят играть и даже хихикают, когда их щекочут. А вот переносить вирусы крысы менее склонны, чем, к примеру, собаки или кошки.

PETA пообещала провести протест на показе «Носферату» в театре Сэмюэля Голдвина в Калифорнии. Однако показ прошел в воскресенье, и ни о каких инцидентах во время него не сообщалось. Зоозащитники хотели привести на мероприятие «огромную крысу» с плакатом «У крыс есть права! Мы не были причиной чумы!».