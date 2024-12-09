98-летний актер Дик Ван Дайк из «Мэри Поппинс» появился в клипе Coldplay

Британская рок-группа Colplay опубликовала режиссерскую версию клипа на песню «All My Love». В ней появился 98-летний актер Дик Ван Дайк, известный по фильмам «Мэри Поппинс» и «Ночь в музее».

Ролик начинается с прогулки Ван Дайка по дому в Малибу, где он вспоминает свою жизнь. На экране появляются фотографии актера из молодости. Затем артист подпевает солисту Coldplay и танцует во дворе.

Участники музыкального коллектива задают пожилому актеру вопрос «Что такое любовь?». «Это определенно чувство заботы о благополучии и жизни другого человека — такое же, как ты испытываешь к самому себе», — отвечает Ван Дайк.

Он показывает снимки своих детей в детстве и вспоминает, как его дочь приходила к нему во сне и утешала в трудные времена. Актер также делится, какие строки из песни «All My Love» ему нравятся больше всего.

Ван Дайк признается в видео, что совсем не боится смерти, хотя «остро понимает, что может уйти в любой день». «У меня есть чувство, полностью противоречащее всему интеллектуальному, что я буду в порядке», — рассказал он.