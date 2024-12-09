Слово «поляризация» стало словом года по версии Merriam-Webster

«Fox News сообщил, что „ответ Вэнса на дебатах по поводу иммиграционного кризиса демонстрирует поляризацию избирателей“, в то время как MSNBC заметил, что „президентские выборы 2024 года сделали нашу страну более поляризованной, чем когда‑либо“. Это слово также использовалось для описания разногласий за пределами выборов в США, как, например, когда Forbes предупредил, что на рабочих местах „культурная поляризация становится насущной проблемой“».

Merriam-Webster