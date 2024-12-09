Слово «поляризация» стало словом года по версии Merriam-Webster

Словарь Merriam-Webster выбрал словом года существительное «поляризация». Об этом авторы американского издания сообщили на сайте.
По их словам, интерес к «поляризации» отражал «желание американцев лучше понять сложное положение дел в нашей стране и во всем мире». Это существительное, как подчеркнули в словаре, широко использовалось в медиапространстве.
Merriam-Webster определяет значение слова «поляризация» как «разделение на две резко различающиеся противоположности; в частности, состояние, при котором мнения, убеждения или интересы группы или общества больше не располагаются в континууме, а концентрируются на противоположных крайностях».
Впервые это существительное и однокоренной глагол «поляризовать» начали использовать в начале 1800-х годов для описания световых волн. Позднее оно приобрело иное значение, которое популярно сегодня.
В Merriam-Webster отметили, что среди других часто используемых слов в 2024 году были «тотальность» (totality), «сдержанный» (demure), «резонировать» (resonate), «странный» (weird), «когнитивный» (cognitive), «демократия» (democracy).
Ранее Кембриджский словарь назвал словом года глагол «манифестировать». Институт Пушкина выбрал «Пушкин». «Грамота.ру» остановила свой выбор на «вайб». Словарь МакКуори провозгласил словом года «дерьмификацию», а Dictionary.com — demure. Оксфордский словарь предпочел brain rot.