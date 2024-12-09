Слово «поляризация» стало словом года по версии Merriam-Webster

Сегодня / 18:23
Принц Уильям раздал праздничный обед в приюте для бездомных
Сегодня / 21:20
98-летний актер Дик Ван Дайк из «Мэри Поппинс» появился в клипе Coldplay
Сегодня / 21:16
Зоозащитники обвинили Роберта Эггерса в клевете на крыс в фильме «Носферату»
Сегодня / 20:03
Для шоу MrBeast построили город за 14 млн долларов
Сегодня / 19:16
Шоу с голограммами ABBA принесло более 180 миллиардов рублей экономике Великобритании
Сегодня / 18:13
В 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135 рублей
Сегодня / 17:00
В России подорожали услуги психологов
Сегодня / 16:44
Трамп или Маск: объявлены претенденты на человека года по версии Time
Сегодня / 16:25
Юра Борисов, «Анора» и «Бруталист»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Сегодня / 16:11
В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса
Сегодня / 15:51
В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов
Сегодня / 15:37
«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей
Сегодня / 14:59
Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука
Сегодня / 14:52
«Эмилия Перес» завоевала пять наград Европейской кинопремии
Сегодня / 14:16
Белла Хадид появилась в эпизодической роли в «Йеллоустоуне»
Сегодня / 13:55
У «Аркейна» могут появиться сольные спин-оффы о персонажах
Сегодня / 13:52
Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января
Сегодня / 12:22
В этом году в Москве самыми популярными именами вновь стали Михаил и София
Сегодня / 11:55
Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами
Сегодня / 10:57
«SNL» показал, каким бы был мюзикл «Гладиатор-2» с Полом Мескалем
Сегодня / 10:38
Против Джей Зи подали иск об изнасиловании на вечеринке Дидди. Он назвал обвинения «идиотскими»
Сегодня / 09:58
Дональд Трамп пообещал помилование участникам штурма Капитолия
Сегодня / 09:18
Юра Борисов стал лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Обновлено сегодня в 00:14
МИД России: Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны
Вчера / 21:21
Хидео Кодзима протестировал Death Stranding 2 — и заснул
Вчера / 20:31
Мошенники шантажировали Анну Асти и слили ее приватные фото
Вчера / 19:46
Туфли Дороти из «Волшебника страны Оз» продали за 30 млн долларов
Вчера / 18:10
Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чтобы поднять рождаемость
Вчера / 17:25
В Москве подростка задержали за хулиганство у квартиры Мизулиной. Он нагадил перед ее дверью
Вчера / 16:51
Геймер обвинил продавца вибраторов в плагиате его персонажа
Вчера / 16:01
В Петербурге силовики сорвали вечеринку в арт-пространстве «Явление»
Вчера / 15:20
Барри Кеоган разошелся с Сабриной Карпентер и удалил инстаграм* из‑за ее фанатов
Вчера / 13:27
Из Российского архива украли указ Петра I. Кражу заметили, когда документ выставили на аукцион
Вчера / 10:51
Сыендук озвучил тизер грядущего сезона «Рика и Морти»
Вчера / 09:50
Ozon хочет нанимать работников из Индии

Слово «поляризация» стало словом года по версии Merriam-Webster

Сегодня в 20:30
Фото: Felicia Montenegro/Unsplash

Словарь Merriam-Webster выбрал словом года существительное «поляризация». Об этом авторы американского издания сообщили на сайте.

По их словам, интерес к «поляризации» отражал «желание американцев лучше понять сложное положение дел в нашей стране и во всем мире». Это существительное, как подчеркнули в словаре, широко использовалось в медиапространстве.

«Fox News сообщил, что „ответ Вэнса на дебатах по поводу иммиграционного кризиса демонстрирует поляризацию избирателей“, в то время как MSNBC заметил, что „президентские выборы 2024 года сделали нашу страну более поляризованной, чем когда‑либо“. Это слово также использовалось для описания разногласий за пределами выборов в США, как, например, когда Forbes предупредил, что на рабочих местах „культурная поляризация становится насущной проблемой“».
Merriam-Webster

Merriam-Webster определяет значение слова «поляризация» как «разделение на две резко различающиеся противоположности; в частности, состояние, при котором мнения, убеждения или интересы группы или общества больше не располагаются в континууме, а концентрируются на противоположных крайностях».

Впервые это существительное и однокоренной глагол «поляризовать» начали использовать в начале 1800-х годов для описания световых волн. Позднее оно приобрело иное значение, которое популярно сегодня.

В Merriam-Webster отметили, что среди других часто используемых слов в 2024 году были «тотальность» (totality), «сдержанный» (demure), «резонировать» (resonate), «странный» (weird), «когнитивный» (cognitive), «демократия» (democracy).

Ранее Кембриджский словарь назвал словом года глагол «манифестировать». Институт Пушкина выбрал «Пушкин». «Грамота.ру» остановила свой выбор на «вайб». Словарь МакКуори провозгласил словом года «дерьмификацию», а Dictionary.com — demure. Оксфордский словарь предпочел brain rot.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами