Для шоу MrBeast построили город за 14 млн долларов

Самый высокооплачиваемый ютуб-блогер MrBeast рассказал, что для его нового шоу построили небольшой город за 14 млн долларов.

«Мы построили город за 14 млн долларов для участников нашего предстоящего шоу Beast Games! Мы вложили в него все, что было, ждем не дождемся 19 декабря!» — написал он в инстаграме*.

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В реалити-шоу Beast Games от Amazon приняли участие 1000 человек, которые боролись за приз в 5 млн долларов. Блогер говорил, что это «крупнейшее игровое шоу в истории».

По его словам, стоимость производства превысила 100 млн долларов, а во время съемок он установил 28 рекордов Гиннесса, включая рекорды по самому большому денежному призу и наибольшей сумме денег, выданных в первом эпизоде.

Более 10 участников шоу пожаловались на небезопасные условия съемок, нехватку еды и медиков на площадке. Пять участников подали коллективный иск против MrBeast, в котором говорится о «хроническом жестоком обращении» и сексуализированных домогательствах. Истцы также говорят, что им не платили минимальную зарплату и сверхурочных.

«Хотя участники знали, что им предстоит потенциально долгое и сложное соревнование и подписали контракт перед началом съемок, они были не готовы к тому, что их ждет», — говорится в заявлении адвокатов.