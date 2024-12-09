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Шоу с голограммами ABBA принесло более 180 миллиардов рублей экономике Великобритании

Сегодня в 19:16
Фото: abbavoyage

Шоу «ABBA Voyage», в котором использовались цифровые аватары участников легендарного шведского поп-коллектива, принесло экономике Великобритании более 180 млрд рублей (1,4 млрд фунтов). Об этом сообщил NME.

Концерт с голограммами музыкантов впервые показали в Лондоне в мае 2022 года. За два года он привлек свыше 2 млн зрителей. 31% людей, посетивших шоу, были туристами в Великобритании.

«„ABBA Voyage“ стал для Лондона феноменальной историей успеха, подстегнувшей нашу экономику более чем на 1 млрд фунтов стерлингов и еще раз доказав, что наша столица — мировой лидер в области музыки и культуры», — отметил мэр Лондона Садик Хан.

Он назвал шоу «свидетельством вечной популярности ABBA» и подчеркнул, что оно обеспечило «культурные, финансовые и социальные выгоды» городу.

«ABBA Voyage» получило восторженные отзывы в прессе. В 2023 году заполняемость зала составила 97,8%, несмотря на высокую стоимость билетов. Они продаются по цене от 27,5 до 319,5 фунта стерлингов (от 3500 до 41 000 рублей).

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