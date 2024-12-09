Принц Уильям раздал праздничный обед в приюте для бездомных

Принц Уильям помог раздать рождественский обед в приюте для бездомных The Passage, сообщает Би-би-си. Впервые он побывал в этом приюте более 30 лет назад вместе со своей матерью, принцессой Дианой.

Уильям вновь посетил благотворительную организацию в Вестминстере в прошлый четверг. Вместе с волонтерами он раздавал еду, а еще общался с подопечными приюта и его сотрудниками.

Ролик о визите Уильяма появился в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в X. На кадрах видно, как принц обнимает шеф-повара приюта Клодетт Хокинс и говорит: «Иди сюда, именинница. Я не буду спрашивать, какой у тебя день рождения». Одного из подопечных организации Уильям поздравил с помолвкой.

Видео: @KensingtonRoyal/X

Благотворительная организация The Passage со штаб-квартирой в Вестминстере поддерживает бездомных в Лондоне и помогает найти им жилье.

Уильям впервые посетил этот приют с матерью, принцессой Дианой, когда ему было 11 лет. В недавнем документальном фильме ITV он вспомнил, что во время того визита подумал: «Если у всех не будет дома, всем будет очень грустно».