Принц Уильям раздал праздничный обед в приюте для бездомных

Сегодня / 16:25
Юра Борисов, «Анора» и «Бруталист»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Сегодня / 19:16
Шоу с голограммами ABBA принесло более 180 миллиардов рублей экономике Великобритании
Сегодня / 18:13
В 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135 рублей
Сегодня / 17:00
В России подорожали услуги психологов
Сегодня / 16:44
Трамп или Маск: объявлены претенденты на человека года по версии Time
Сегодня / 16:11
В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса
Сегодня / 15:51
В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов
Сегодня / 15:37
«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей
Сегодня / 14:59
Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука
Сегодня / 14:52
«Эмилия Перес» завоевала пять наград Европейской кинопремии
Сегодня / 14:16
Белла Хадид появилась в эпизодической роли в «Йеллоустоуне»
Сегодня / 13:55
У «Аркейна» могут появиться сольные спин-оффы о персонажах
Сегодня / 13:52
Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января
Сегодня / 12:22
В этом году в Москве самыми популярными именами вновь стали Михаил и София
Сегодня / 11:55
Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами
Сегодня / 10:57
«SNL» показал, каким бы был мюзикл «Гладиатор-2» с Полом Мескалем
Сегодня / 10:38
Против Джей Зи подали иск об изнасиловании на вечеринке Дидди. Он назвал обвинения «идиотскими»
Сегодня / 09:58
Дональд Трамп пообещал помилование участникам штурма Капитолия
Сегодня / 09:18
Юра Борисов стал лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Обновлено сегодня в 00:14
МИД России: Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны
Вчера / 21:21
Хидео Кодзима протестировал Death Stranding 2 — и заснул
Вчера / 20:31
Мошенники шантажировали Анну Асти и слили ее приватные фото
Вчера / 19:46
Туфли Дороти из «Волшебника страны Оз» продали за 30 млн долларов
Вчера / 18:10
Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чтобы поднять рождаемость
Вчера / 17:25
В Москве подростка задержали за хулиганство у квартиры Мизулиной. Он нагадил перед ее дверью
Вчера / 16:51
Геймер обвинил продавца вибраторов в плагиате его персонажа
Вчера / 16:01
В Петербурге силовики сорвали вечеринку в арт-пространстве «Явление»
Вчера / 15:20
Барри Кеоган разошелся с Сабриной Карпентер и удалил инстаграм* из‑за ее фанатов
Вчера / 13:27
Из Российского архива украли указ Петра I. Кражу заметили, когда документ выставили на аукцион
Вчера / 10:51
Сыендук озвучил тизер грядущего сезона «Рика и Морти»
Вчера / 09:50
Ozon хочет нанимать работников из Индии
Вчера / 09:15
Вышел трейлер второго сезона «Разделения»
7 декабря / 21:52
Аня Тейлор-Джой стоит на страже у врат ада в трейлере «Ущелья»
7 декабря / 19:55
Вышел трейлер аниме «Ночь живых кошаков»
7 декабря / 17:55
Начинающая писательница резко стала популярной из‑за обычного твита

Принц Уильям раздал праздничный обед в приюте для бездомных

Сегодня в 18:23
Фото: @passagecharity

Принц Уильям помог раздать рождественский обед в приюте для бездомных The Passage, сообщает Би-би-си. Впервые он побывал в этом приюте более 30 лет назад вместе со своей матерью, принцессой Дианой.

Уильям вновь посетил благотворительную организацию в Вестминстере в прошлый четверг. Вместе с волонтерами он раздавал еду, а еще общался с подопечными приюта и его сотрудниками.

Ролик о визите Уильяма появился в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в X. На кадрах видно, как принц обнимает шеф-повара приюта Клодетт Хокинс и говорит: «Иди сюда, именинница. Я не буду спрашивать, какой у тебя день рождения». Одного из подопечных организации Уильям поздравил с помолвкой.

Видео: @KensingtonRoyal/X

Благотворительная организация The Passage со штаб-квартирой в Вестминстере поддерживает бездомных в Лондоне и помогает найти им жилье.

Уильям впервые посетил этот приют с матерью, принцессой Дианой, когда ему было 11 лет. В недавнем документальном фильме ITV он вспомнил, что во время того визита подумал: «Если у всех не будет дома, всем будет очень грустно».

Однако в самом приюте обстановка была радостной, отметил Уильям. «Тогда меня осенило, что есть и другие люди, у которых жизнь не такая, как у тебя», ― признался он.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами