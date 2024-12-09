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В России подорожали услуги психологов

Сегодня в 17:00
Фото: D-Keine/Getty Images

В 2024 году средняя стоимость консультации у психологов в России выросла на 400 р. Об этом говорится в исследовании агрегатора услуг психологов b17.ru, результаты которого есть у «Афиши Daily».

Самая высокая стоимость в Москве ― 3850 р. (4150 за очную и 3650 за заочную). На втором месте ― Сахалинская область, где консультация в среднем обойдется в 3640 р. (3670 офлайн, 3610 онлайн). Замыкает тройку Петербург: 3260 р. (3380 и 3170).

Самые низкие цены — в Мордовии (2080 р.) и Белгородской области (2250 р.).

Очная сессия в среднем дороже удаленной на 7%. Однако есть почти полтора десятка регионов, где цены на офлайн приемы ниже, чем на онлайн. Это, к примеру, Мордовия — 1960 р. против 2180, Курганская область — 2320 против 2480 и Кабардино-Балкария — 2400 против 2590.

Быстрый рост цен на консультации психологов в России связан с трендом на заботу о психологическом здоровье, а также с дефицитом квалифицированных специалистов, отметил психотерапевт, руководитель центра «Решение» Иван Мартынихин.

Примерно до 2014 года средняя стоимость консультации в России оставалась стабильной — на уровне 700 р. Затем цены начали расти на 100–200 р. ежегодно (исключение ― 2022 год, когда средний чек не изменился). В 2023 году сеанс подорожал сразу на 300 р.

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