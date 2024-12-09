Трамп или Маск: объявлены претенденты на человека года по версии Time

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Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание человека года. В него вошли десять человек — от подкастеров до членов королевской семьи, сообщает Today.

Редакторы журнала выбрали 10 личностей, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на мир в этом году. Time представит человека года 12 декабря.

Кто может стать человеком года по версии Time

Камала Харрис , вице-президент США и кандидатка от демократов на пост президента 2024 года.

, вице-президент США и кандидатка от демократов на пост президента 2024 года. Кейт Миддлтон , принцесса Уэльская, которой в этом году диагностировали рак.

, принцесса Уэльская, которой в этом году диагностировали рак. Илон Маск , самый богатый человек в мире и гендиректор Tesla и SpaceX, сторонник следующего президента Дональда Трампа.

, самый богатый человек в мире и гендиректор Tesla и SpaceX, сторонник следующего президента Дональда Трампа. Дональд Трамп , 47-й президент США.

, 47-й президент США. Биньямин Нетаньяху , премьер-министр Израиля.

, премьер-министр Израиля. Юлия Навальная *, вдова оппозиционера Алексея Навального.

*, вдова оппозиционера Алексея Навального. Джером Пауэлл , председатель Федеральной резервной системы США.

, председатель Федеральной резервной системы США. Джо Роган , самый популярный подкастер в США.

, самый популярный подкастер в США. Марк Цукерберг , гендиректор Meta.

, гендиректор Meta. Клаудия Шейнбаум, первая женщина-президент Мексики.

В 2023 году Time назвал человеком года певицу Тейлор Свифт. Конкуренцию ей составляли персонаж Барби, правящий король Великобритании Карл III, председатель американского ЦБ Джером Пауэлл, прокуроры Дональда Трампа, глава компании OpenAI Сэм Альтман, глава КНР Си Цзиньпин, голливудские забастовщики и Владимир Путин.