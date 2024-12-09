«Анора» и «Бруталист»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 82-й премии «Золотой глобус».
Лучшая драма
- «Бруталист»
- «Совершенный незнакомец»
- «Конклав»
- «Дюна-2»
«Мальчишки из „Никеля“»
- «5 сентября»
Лучший мюзикл или комедия
- «Анора»
- «Претенденты»
- «Эмилия Перес»
- «Настоящая боль»
- «Субстанция»
- «Злая»
Лучший режиссер
Жак Одиар, «Эмилия Перес» (Netflix)
Шон Бейкер, «Анора» (Neon)
Эдвард Бергер, «Конклав» (Focus Features)
Брэди Корбет, «Бруталист» (A24)
Корали Фаржеа, «Субстанция»
Паял Кападия, «Все, что мы представляем себе как Свет»
Лучший сценарий
- «Эмилия Перес», Жак Одиар
- «Анора», Шон Бейкер
- «Бруталист», Брейди Корбет, Мона Фастволд
- «Настоящая боль», Джесси Айзенберг
- «Субстанция», Корали Фаржат
Лучший драматический актер
- Дональд Гловер, «Мистер и миссис Смит»
- Джейк Джилленхол, «Предполагаемый невиновный» (Apple TV+)
- Гэри Олдман, «Медленные лошади» (Apple TV+)
- Эдди Редмэйн, «День шакала»
- Хироюки Санада, «Сегун» (FX)
- Билли Боб Торнтон, «Землевладелец» (Paramount+)
Лучшая драматическая актриса
- Кэти Бейтс, «Мэтлок» (CBS)
- Эмма Д’Арси, «Дом дракона»
- Майя Эрскин, «Мистер и миссис Смит»
- Кира Найтли, «Черные голуби» (Netflix)
- Кери Рассел, «Дипломат» (Netflix)
- Анна Саваи, «Сегун» (FX)
Лучшая роль второго плана в драматическом фильме
• Юра Борисов, «Анора»
• Киран Калкин, «Настоящая боль»
• Эдвард Нортон, «Совершенный незнакомец»
• Гай Пирс, «Бруталист»
• Джереми Стронг, «Ученик»
• Дензел Вашингтон, «Гладиатор 2»
Лучший мини-сериал, сериал-антология или телефильм
- «Олененок» (Netflix)
- «Отказ от ответственности» (Apple TV+)
- «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов» (Netflix)
- «Пингвин» (HBO/ Max)
- «Рипли»
- «Настоящий детектив: Страна ночи» (HBO/ Max)
Лучший анимационный фильм
- «Течение»
- «Головоломка-2»
- «Мемуары улитки»
- «Моана 2»
- «Уоллес и Громит: Птичья месть»
- «Дикий Робот»
Новость дополняется.