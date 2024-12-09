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В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса

Сегодня в 16:11
Фото: Chuck Norris

В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса Вильма. Об этом рассказал сам актер в своих соцсетях.

«В среду утром наша с братом Аароном замечательная мама отправилась домой к Иисусу», — написал Норрис. Он назвал Вильму женщиной непоколебимой веры и маяком света.

По словам актера, его мама «обладала удивительной способностью заставлять каждого чувствовать себя особенным, часто ставя нужды других людей выше своих собственных».

«С самых ранних воспоминаний она учила меня важности доброты и сострадания. Я так благодарен ей за бесчисленные уроки, которыми она делилась, за молитвы, которые она возносила за нас, и за то, как она каждый день воплощала любовь Христа», — продолжил он.

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© Фото: Chuck Norris
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© Фото: Chuck Norris
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© Фото: Chuck Norris

Чак Норрис — старший из трех братьев. «Когда мы росли, ее смех наполнял наш дом радостью, а ее объятия дарили чувство защищенности, которое мы будем лелеять вечно», — рассказал актер.

В мае 2021 года Чак отпраздновал 100-летний юбилей мамы, написав о ней небольшое эссе. В нем актер рассказал, что у Вильмы была очень трудная первая половина жизни, так как она росла в крайней нищете, а затем попала под опеку государства в возрасте 8 лет.

«Мама, я не знаю, во что сложнее поверить: в то, что тебе 100 лет, или в то, что у тебя есть сын, которому 81 год!» — сказал он тогда.

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