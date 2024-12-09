В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов

В Москве температура воздуха опустится до –10 градусов уже ночью 13 декабря. На следующий день, 14 декабря, похолодает до –13, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В четверг, во второй половине дня, начнет меняться циркуляция воздуха и понизится давление, воздушные массы будут перемещаться с севера, днем температуры составят от –3 до –5, ночью будет от –1 до –6», — отметил он.

По словам Вильфанда, в пятницу, 13 декабря, установится вполне зимняя погода, снега будет немного. Температура днем составит –5 градусов.