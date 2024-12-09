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В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов

Сегодня в 15:51
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

В Москве температура воздуха опустится до –10 градусов уже ночью 13 декабря. На следующий день, 14 декабря, похолодает до –13, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В четверг, во второй половине дня, начнет меняться циркуляция воздуха и понизится давление, воздушные массы будут перемещаться с севера, днем температуры составят от –3 до –5, ночью будет от –1 до –6», — отметил он.

По словам Вильфанда, в пятницу, 13 декабря, установится вполне зимняя погода, снега будет немного. Температура днем составит –5 градусов.

В течение недели небо будет затянуто облаками. Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что затем погода вернется в норму, ночи станут холоднее.

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