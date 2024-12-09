«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным чаще приходить в музей.

«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — сказал он, отвечая на вопрос о том, с какого возраста нужно посещать музей.

Пиотровский отметил, что Эрмитаж посещает много семей с детьми. Однако при этом не все посетители довольны тем, как они ведут себя.