«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным чаще приходить в музей.
«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — сказал он, отвечая на вопрос о том, с какого возраста нужно посещать музей.
Пиотровский отметил, что Эрмитаж посещает много семей с детьми. Однако при этом не все посетители довольны тем, как они ведут себя.
«В социальных сетях у нас целый поток возмущений, зачем пускают детей в Эрмитаж: они бегают, они шумят. Недружелюбие людей, которое выражается в социальных сетях, в таких вещах совершенно неожиданных. Казалось бы, радоваться надо, когда детей водят, — вот не все, но мы радуемся», — добавил гендиректор Эрмитажа.