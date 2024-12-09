Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука

Дочь Стэна Ли выставила на продажу дом отца в Лос-Анджелесе за 8,8 млн долларов. Одноэтажный дом расположен на обширном участке — площадью 2000 квадратных метров, сообщает Homes of Celebs.

Дом занимает площадь 490 квадратных метров и располагается в знаменитом квартале Берд-стрит. В нем есть есть три спальни, семь ванных комнат, кинотеатр, сауна, бассейн, спа, гостевой домик и просторная главная спальня.

На входе в поместье стоят изготовленные под заказ статуи Человека-паука в натуральную величину, повторяющие мемную сцену с тремя супергероями. Каждая фигура подписана рукой Ли. Их можно приобрести и по отдельности, оставив дом другим покупателям.