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Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука

Сегодня в 14:59

Дочь Стэна Ли выставила на продажу дом отца в Лос-Анджелесе за 8,8 млн долларов. Одноэтажный дом расположен на обширном участке — площадью 2000 квадратных метров, сообщает Homes of Celebs.

Дом занимает площадь 490 квадратных метров и располагается в знаменитом квартале Берд-стрит. В нем есть есть три спальни, семь ванных комнат, кинотеатр, сауна, бассейн, спа, гостевой домик и просторная главная спальня.

На входе в поместье стоят изготовленные под заказ статуи Человека-паука в натуральную величину, повторяющие мемную сцену с тремя супергероями. Каждая фигура подписана рукой Ли. Их можно приобрести и по отдельности, оставив дом другим покупателям.

Ли умер в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет. Он страдал сразу от нескольких серьезных болезней, перенес тяжелую пневмонию и испытывал проблемы со зрением. В 2023 году Marvel выпустила документалку о создателе супергеройских персонажей.

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Стэн Ли
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