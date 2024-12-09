«Эмилия Перес» завоевала пять наград Европейской кинопремии

Сегодня / 09:18
Юра Борисов стал лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Сегодня / 16:25
«Анора» и «Бруталист»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Сегодня / 16:11
В возрасте 103 лет умерла мама Чака Норриса
Сегодня / 15:51
В Москве температура воздуха к 13 декабря опустится ниже –10 градусов
Сегодня / 15:37
«Роды будут хорошие»: гендиректор Эрмитажа призвал беременных ходить в музей
Сегодня / 14:59
Дом Стэна Ли выставили на продажу. Внутри него есть подписанные статуи Человека-паука
Сегодня / 14:16
Белла Хадид появилась в эпизодической роли в «Йеллоустоуне»
Сегодня / 13:55
У «Аркейна» могут появиться сольные спин-оффы о персонажах
Сегодня / 13:52
Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января
Сегодня / 12:22
В этом году в Москве самыми популярными именами вновь стали Михаил и София
Сегодня / 11:55
Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами
Сегодня / 10:57
«SNL» показал, каким бы был мюзикл «Гладиатор-2» с Полом Мескалем
Сегодня / 10:38
Против Джей Зи подали иск об изнасиловании на вечеринке Дидди. Он назвал обвинения «идиотскими»
Сегодня / 09:58
Дональд Трамп пообещал помилование участникам штурма Капитолия
Обновлено сегодня в 00:14
МИД России: Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны
Вчера / 21:21
Хидео Кодзима протестировал Death Stranding 2 — и заснул
Вчера / 20:31
Мошенники шантажировали Анну Асти и слили ее приватные фото
Вчера / 19:46
Туфли Дороти из «Волшебника страны Оз» продали за 30 млн долларов
Вчера / 18:10
Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чтобы поднять рождаемость
Вчера / 17:25
В Москве подростка задержали за хулиганство у квартиры Мизулиной. Он нагадил перед ее дверью
Вчера / 16:51
Геймер обвинил продавца вибраторов в плагиате его персонажа
Вчера / 16:01
В Петербурге силовики сорвали вечеринку в арт-пространстве «Явление»
Вчера / 15:20
Барри Кеоган разошелся с Сабриной Карпентер и удалил инстаграм* из‑за ее фанатов
Вчера / 13:27
Из Российского архива украли указ Петра I. Кражу заметили, когда документ выставили на аукцион
Вчера / 10:51
Сыендук озвучил тизер грядущего сезона «Рика и Морти»
Вчера / 09:50
Ozon хочет нанимать работников из Индии
Вчера / 09:15
Вышел трейлер второго сезона «Разделения»
7 декабря / 21:52
Аня Тейлор-Джой стоит на страже у врат ада в трейлере «Ущелья»
7 декабря / 19:55
Вышел трейлер аниме «Ночь живых кошаков»
7 декабря / 17:55
Начинающая писательница резко стала популярной из‑за обычного твита
7 декабря / 16:59
РКН может ограничить работу восьми зарубежных хостинг-провайдеров
7 декабря / 15:56
В топ фильмов у российских пиратов в ноябре попали «Джокер-2» и «Апокалипсис Z»
7 декабря / 14:53
Россиянка выкупила багажное отделение самолета, чтобы привезти вещи из Дубая
7 декабря / 13:40
Петербуржец подал в суд на администрацию города за проигнорированные эскизы и потерянное время
7 декабря / 12:58
Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле»

«Эмилия Перес» завоевала пять наград Европейской кинопремии

Сегодня в 14:52
Кадр из фильма «Эмилия Перес». Фото: Pathe Films

В швейцарском Люцерне прошло награждение премии Европейской киноакадемии, известной в народе как европейский «Оскар». Абсолютным фаворитом стал фильм французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес». Помимо главной награды, он получил призы за режиссуру, сценарий, монтаж и женскую роль.

Картина рассказывает о наркобароне, который похищает юристку, чтобы инсценировать смерть, сменить гендерную презентацию и начать новую жизнь ― под именем Эмилия Перес. Спустя годы наркобаронесса вновь обращается к юристке, чтобы перевезти в Мексику родственников и организовать благотворительную организацию. Главные роли в фильме сыграли Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес и Адриана Пас. Небольшую рецензию «Афиши Daily» на фаворита евро-«Оскара» можно прочитать здесь.

Две награды ― за лучшую операторскую работу и за лучшие визуальные эффекты ― получил научно-фантастический боди-хоррор Корали Фаржа «Субстанция». Лучшим актером был признан Абу Сангаре за роль в картине «История Сулеймана», лучшим анимационным фильмом ― «Течение» Гинта Зильбалодиса, лучшим документальным фильмом ― «No Other Land», который рассказывает о сопротивлении палестинцев израильским властям, решившим превратить их землю в зону боевых действий.

Почетный приз за жизненные достижения вручили режиссеру Виму Вендерсу и актрисе Изабелле Росселлини.

Премия Европейской киноакадемии основана в Берлине в 1988 году. Ее цель — продвижение европейского кинематографа в мире. Лауреатов премии отбирают более 4000 членов академии.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами