«Эмилия Перес» завоевала пять наград Европейской кинопремии

В швейцарском Люцерне прошло награждение премии Европейской киноакадемии, известной в народе как европейский «Оскар». Абсолютным фаворитом стал фильм французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес». Помимо главной награды, он получил призы за режиссуру, сценарий, монтаж и женскую роль.

Картина рассказывает о наркобароне, который похищает юристку, чтобы инсценировать смерть, сменить гендерную презентацию и начать новую жизнь ― под именем Эмилия Перес. Спустя годы наркобаронесса вновь обращается к юристке, чтобы перевезти в Мексику родственников и организовать благотворительную организацию. Главные роли в фильме сыграли Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес и Адриана Пас. Небольшую рецензию «Афиши Daily» на фаворита евро-«Оскара» можно прочитать здесь.

Две награды ― за лучшую операторскую работу и за лучшие визуальные эффекты ― получил научно-фантастический боди-хоррор Корали Фаржа «Субстанция». Лучшим актером был признан Абу Сангаре за роль в картине «История Сулеймана», лучшим анимационным фильмом ― «Течение» Гинта Зильбалодиса, лучшим документальным фильмом ― «No Other Land», который рассказывает о сопротивлении палестинцев израильским властям, решившим превратить их землю в зону боевых действий.

Почетный приз за жизненные достижения вручили режиссеру Виму Вендерсу и актрисе Изабелле Росселлини.