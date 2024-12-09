Белла Хадид появилась в эпизодической роли в «Йеллоустоуне»

Белла Хадид снялась в эпизодической роли в финальном сезоне сериала «Йеллоустоун».

Осторожно, спойлеры!

Супермодель сыграла в 13-м эпизоде, исполнив роль Сэди — подружки Трэвиса Уитли, тренера лошадей, которого играет создатель сериала Тейлор Шеридан. Впервые она появляется, когда Бет Даттон приезжает на техасское ранчо Трэвиса, а Сэди открывает дверь и спрашивает: «Вы массажистка?» Бет отвечает: «Я что, похожа на чертову массажистку?» На что Сэди подчеркивает: «На очень дорогую».

По сюжету Бет отправляется в Техас, чтобы проконтролировать лошадиный аукцион, который устраивает Трэвис. Но по приезде она обнаруживает, что он играет в покер на раздевание с большой группой людей у себя дома. Тогда Бет кричит ему, чтобы он шел на арену и встретился с богатыми покупателями, ожидающими его.

Устроившись рядом с Сэди, чтобы наблюдать за Трэвисом на арене, Бет расспрашивает Сэди, пытаясь понять, что она видит в самом высокомерном человеке. «Ты когда‑нибудь видела, как он ездит верхом?» — отвечает ей Сэди.

Хадид стала не единственной приглашенной звездой эпизода. В нем также снялся Барт Джонсон в роли мужчины, который пытается подкатить к Бет в одном из баров города. Еще в серии можно увидеть группу Turnpike Troubadours.