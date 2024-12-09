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У «Аркейна» могут появиться сольные спин-оффы о персонажах

Сегодня в 13:55
Изображение: Netflix

Создатели «Аркейна» раздумывают над созданием спин-оффов об отдельных персонажах. Планами на франшизу поделился шоураннер мультсериала Кристиан Линке в интервью The Direct.

По словам Линке, создание третьего сезона «Аркейна» даже никогда не рассматривалось, куда больше интереса у команды вызывают «отдельные истории» персонажей. У шоураннера есть несколько персонажей на примете, истории которых он и его команда «безусловно» хотели бы продолжить, но он не стал раскрывать никаких подробностей.

Ранее на подкасте создателя League of Legends Линке рассказал, что авторы «Аркейна» уже около года разрабатывают новый сериал по этой вселенной.

Создатели «Аркейна» работают еще над тремя сериалами по League of Legends, рассказывал Линке. Их следующие работы могут быть посвящены трем регионам — Ноксусу, Ионии и Демасии.

Ожидание нового проекта может затянуться на несколько лет. Команда потратила шесть лет на подготовку к релизу первого сезона «Аркейна», еще три года заняла работа над продолжением. Процесс был недешевым: по информации Variety, вышедшие 18 серий стоили студии 250 млн долларов.

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