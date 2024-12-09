Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января

Фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» выйдет в российский прокат 30 января. Об этом заявила кинокомпания Russian World Vision.

В основу ленты легла пьеса Денниса МакИнтайра. В центре сюжета — итальянский богемный художник Амедео Модильяни, который пытается бежать из Парижа во время Первой мировой войны. Он скрывается от полиции, пытается завершить карьеру и уехать из города, но всё идет не по плану.