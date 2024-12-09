Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января

Фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» выйдет в российский прокат 30 января. Об этом заявила кинокомпания Russian World Vision.
В основу ленты легла пьеса Денниса МакИнтайра. В центре сюжета — итальянский богемный художник Амедео Модильяни, который пытается бежать из Парижа во время Первой мировой войны. Он скрывается от полиции, пытается завершить карьеру и уехать из города, но всё идет не по плану.
Экспрессиониста воплотил на экране Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо», «Джон Уик 2»). Компанию ему составили Аль Пачино («Крестный отец»), Стивен Грэм («Большой куш»), Антония Деспла («Французский вестник…») и Брюно Гуэри («Эмили в Париже»).
Кресло режиссера занял Джонни Депп. «Моди» стал для Russian World Vision вторым международным проектом в сотрудничестве с актером и его продюсерской компанией In.2, которая сопродюсировала фильм «Жанна Дюбарри».