Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами

Больше всего пользователей айфонов в РФ живут в Дагестане и Чечне. Меньше половины граждан страны пользуются смартфонам от Apple, передают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса оплаты T-Pay.

В Дагестане доля владельцев айфонов составляет 63%, в Чечне — 61%. В то же время в Москве их около 52%.

В целом в РФ значительно больше владельцев телефонов на Android, чем iPhone: 58–60% против 40–42%. Среди городов-миллионников лишь в Москве пользователи айфонов составляют большинство, а самая малая их доля обнаружилась в Забайкалье (28%), Еврейской АО (28%) и Курганской области (29%).

Чаще всего смартфоны на Android выбирают мужчины (63%), в то время как среди женщин этот показатель составляет 37%. Айфонами также чаще пользуются россияне в возрасте от 15 до 39 лет.