Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами

Сегодня / 09:18
Юра Борисов стал лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Сегодня / 13:52
Байопик Джонни Деппа «Моди» выйдет в российский прокат 30 января
Сегодня / 12:22
В этом году в Москве самыми популярными именами вновь стали Михаил и София
Сегодня / 10:57
«SNL» показал, каким бы был мюзикл «Гладиатор-2» с Полом Мескалем
Сегодня / 10:38
Против Джей Зи подали иск об изнасиловании на вечеринке Дидди. Он назвал обвинения «идиотскими»
Сегодня / 09:58
Дональд Трамп пообещал помилование участникам штурма Капитолия
Обновлено сегодня в 00:14
МИД России: Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны
Вчера / 21:21
Хидео Кодзима протестировал Death Stranding 2 — и заснул
Вчера / 20:31
Мошенники шантажировали Анну Асти и слили ее приватные фото
Вчера / 19:46
Туфли Дороти из «Волшебника страны Оз» продали за 30 млн долларов
Вчера / 18:10
Токио перейдет на четырехдневную рабочую неделю, чтобы поднять рождаемость
Вчера / 17:25
В Москве подростка задержали за хулиганство у квартиры Мизулиной. Он нагадил перед ее дверью
Вчера / 16:51
Геймер обвинил продавца вибраторов в плагиате его персонажа
Вчера / 16:01
В Петербурге силовики сорвали вечеринку в арт-пространстве «Явление»
Вчера / 15:20
Барри Кеоган разошелся с Сабриной Карпентер и удалил инстаграм* из‑за ее фанатов
Вчера / 13:27
Из Российского архива украли указ Петра I. Кражу заметили, когда документ выставили на аукцион
Вчера / 10:51
Сыендук озвучил тизер грядущего сезона «Рика и Морти»
Вчера / 09:50
Ozon хочет нанимать работников из Индии
Вчера / 09:15
Вышел трейлер второго сезона «Разделения»
7 декабря / 21:52
Аня Тейлор-Джой стоит на страже у врат ада в трейлере «Ущелья»
7 декабря / 19:55
Вышел трейлер аниме «Ночь живых кошаков»
7 декабря / 17:55
Начинающая писательница резко стала популярной из‑за обычного твита
7 декабря / 16:59
РКН может ограничить работу восьми зарубежных хостинг-провайдеров
7 декабря / 15:56
В топ фильмов у российских пиратов в ноябре попали «Джокер-2» и «Апокалипсис Z»
7 декабря / 14:53
Россиянка выкупила багажное отделение самолета, чтобы привезти вещи из Дубая
7 декабря / 13:40
Петербуржец подал в суд на администрацию города за проигнорированные эскизы и потерянное время
7 декабря / 12:58
Ирвин Уэлш объявил о выходе новой части романа «На игле»
7 декабря / 12:35
Президент Южной Кореи извинился за военное положение
7 декабря / 11:31
Павел Дуров дал показания по существу дела во французском суде
7 декабря / 10:45
Бретт Голдстайн может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру», Марк Стронг — Дамблдора
7 декабря / 09:27
Чечню, Дагестан и Ингушетию отключили от мирового интернета из‑за учений РКН
7 декабря / 08:42
Силовики устроили рейды в «Центральной станции», «Систерс» и Bizarre
7 декабря / 02:50
«Я не доверял любви»: Барри Кеоган рассказал, как взросление в приемной семье повлияло на него
7 декабря / 02:00
Адам Скотт и Даниель Дедуайлер присоединятся к комедийному триллеру «Спасители»
7 декабря / 01:16
Падди Консидайн из «Дома Дракона» снимется в новом сериале Гая Ричи

Жители Дагестана и Чечни больше всех в РФ пользуются айфонами

Сегодня в 11:55
Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Больше всего пользователей айфонов в РФ живут в Дагестане и Чечне. Меньше половины граждан страны пользуются смартфонам от Apple, передают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса оплаты T-Pay.

В Дагестане доля владельцев айфонов составляет 63%, в Чечне — 61%. В то же время в Москве их около 52%.

В целом в РФ значительно больше владельцев телефонов на Android, чем iPhone: 58–60% против 40–42%. Среди городов-миллионников лишь в Москве пользователи айфонов составляют большинство, а самая малая их доля обнаружилась в Забайкалье (28%), Еврейской АО (28%) и Курганской области (29%).

Чаще всего смартфоны на Android выбирают мужчины (63%), в то время как среди женщин этот показатель составляет 37%. Айфонами также чаще пользуются россияне в возрасте от 15 до 39 лет.

В ноябре гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал айфон разрушителем человеческих связей, а бывшего главу Apple Стива Джобса поставил в один ряд с Адольфом Гитлером. «Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами», — привел пример проблемы, которая, по его мнению, появилась из‑за смартфона.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами